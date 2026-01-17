Em lua de mel antes da grande viagem a Las Vegas: Dylan e Inês deixam os fãs boquiabertos com destino de sonho

Ao Minuto

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Acompanhe ao minuto

Em lua de mel antes da grande viagem a Las Vegas: Dylan e Inês deixam os fãs boquiabertos com destino de sonho

Em lua de mel antes da grande viagem a Las Vegas: Dylan e Inês deixam os fãs boquiabertos com destino de sonho - Big Brother

Dylan e Inês não param. O casal tem vivido dias maravilhosos juntos, desde a saída de Inês do Secret Story 9. Esta semana, deixaram os fãs impressionados com a sua mais recente viagem.

O casal Dylan e Inês viajou até Veneza, em Itália, para viver dias de puro romance numa das cidades mais românticas do mundo. As redes sociais de ambos têm “bombado” com os registos da viagem e os fãs não escondem o entusiasmo com a escolha do destino.

Tal como já habituaram os seguidores, o casal não deixou o humor de lado nem mesmo nesta escapadinha romântica. Entre vídeos apaixonados, brincadeiras cúmplices e trends do momento, Dylan e Inês continuam a conquistar os fãs, que se mostram cada vez mais rendidos à química e à naturalidade que demonstram juntos.

Veja uma das publicações.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dylan Fonte (@dylanfonte)

 

Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Depois de saírem do Secret Story 9, Inês e Dylan rumaram a um destino carregado de significado.

Inês e Dylan estão a viver numa verdadeira bolha de amor. O casal, que se apaixonou dentro da casa do Secret Story 9, fez agora a sua primeira "viagem" a dois, e para um sítio muito especial.

Depois de terem estado presentes no Dois às 10, da TVI, de segunda-feira, 5 de janeiro, Inês e Dylan rumaram a um dos locais mais românticos de Portugal: Viana do Castelo, a terra natal do jovem.

«A caminho», escreveu Inês Gama, na legenda de uma imagem, partilhada nos stories do Instagram.

Relacionados

Dylan mostra Inês sem soutien em momento íntimo: «Vista perfeita»

«A ponderar as prioridades dele»: Dylan e Inês vivem momento cúmplice e deixam os fãs rendidos

Dylan pede Inês em casamento, mas tudo corre mal
Temas: Dylan Inês

Mais Vistos

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

1 jan, 01:02
Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

Conflito agrava-se: Leandro responde a acusações de Pedro e fala em «desvaneios»

14 jan, 20:05
Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

Ontem às 10:37
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro

Ontem às 19:53
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

18 set 2025, 16:18
Ver Mais

Notícias

Solteiro e sem pudores: Depois do drama vivido ao longo do Secret Story 9, mostra-se mais sensual do que nunca

Solteiro e sem pudores: Depois do drama vivido ao longo do Secret Story 9, mostra-se mais sensual do que nunca

Há 27 min
Cristina Ferreira deixa fãs rendidos com detalhe inesperado das férias nas Maldivas

Cristina Ferreira deixa fãs rendidos com detalhe inesperado das férias nas Maldivas

Há 1h e 20min
Partilha de derreter o coração! Marido de Maria Botelho Moniz deixa fãs rendidos ao declarar-se ao filho

Partilha de derreter o coração! Marido de Maria Botelho Moniz deixa fãs rendidos ao declarar-se ao filho

Há 1h e 25min
Em lua de mel antes da grande viagem a Las Vegas: Dylan e Inês deixam os fãs boquiabertos com destino de sonho

Em lua de mel antes da grande viagem a Las Vegas: Dylan e Inês deixam os fãs boquiabertos com destino de sonho

Há 2h e 15min
Zé quebra o silêncio e surpreende os fãs sobre a relação com os pais da ex-noiva: «Não o merecem»

Zé quebra o silêncio e surpreende os fãs sobre a relação com os pais da ex-noiva: «Não o merecem»

Há 2h e 49min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Como era Elisabete Moutinho há 10 anos? Ela mostra tudo com "tesourinhos" nunca antes vistos

Como era Elisabete Moutinho há 10 anos? Ela mostra tudo com "tesourinhos" nunca antes vistos

Há 9 min
Solteiro e sem pudores: Depois do drama vivido ao longo do Secret Story 9, mostra-se mais sensual do que nunca

Solteiro e sem pudores: Depois do drama vivido ao longo do Secret Story 9, mostra-se mais sensual do que nunca

Há 27 min
Cristina Ferreira deixa fãs rendidos com detalhe inesperado das férias nas Maldivas

Cristina Ferreira deixa fãs rendidos com detalhe inesperado das férias nas Maldivas

Há 1h e 20min
Partilha de derreter o coração! Marido de Maria Botelho Moniz deixa fãs rendidos ao declarar-se ao filho

Partilha de derreter o coração! Marido de Maria Botelho Moniz deixa fãs rendidos ao declarar-se ao filho

Há 1h e 25min
Em lua de mel antes da grande viagem a Las Vegas: Dylan e Inês deixam os fãs boquiabertos com destino de sonho

Em lua de mel antes da grande viagem a Las Vegas: Dylan e Inês deixam os fãs boquiabertos com destino de sonho

Há 2h e 15min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Ontem às 14:15
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

Ontem às 13:30
«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc
01:17

«Ó Senhor marido D'arc»: Filipe Delgado deixa recado ao marido de Joana D'arc

Ontem às 13:16
Quem será o "Carlitos", novo recruta na base da 1ª Companhia? Filipe Delgado explica tudo
00:39

Quem será o "Carlitos", novo recruta na base da 1ª Companhia? Filipe Delgado explica tudo

Ontem às 13:12
Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Filipe Delgado já é um fenómeno e há duas ex-concorrentes de peso que estão rendidas ao recruta

Ontem às 12:46
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Irreconhecível: em imagens inéditas, Joana Sobral já não é mais a mesma!

Irreconhecível: em imagens inéditas, Joana Sobral já não é mais a mesma!

Há 1h e 59min
Cristina Ferreira e João Monteiro: "O nosso primeiro nós"

Cristina Ferreira e João Monteiro: "O nosso primeiro nós"

Há 3h e 16min
Após dois anos, Francisco Monteiro vive momento "pela primeira vez"!

Após dois anos, Francisco Monteiro vive momento "pela primeira vez"!

Há 3h e 53min
Francisco Monteiro almoça com loira misteriosa... e toma importante decisão: "Dizer não..."

Francisco Monteiro almoça com loira misteriosa... e toma importante decisão: "Dizer não..."

Hoje às 15:23
Jéssica Galhofas: "Nem todas as despedidas são fáceis, e esta é daquelas que custa escrever"

Jéssica Galhofas: "Nem todas as despedidas são fáceis, e esta é daquelas que custa escrever"

Hoje às 14:50
Ver Mais Outros Sites