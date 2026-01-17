Em lua de mel antes da grande viagem a Las Vegas: Dylan e Inês deixam os fãs boquiabertos com destino de sonho

O casal Dylan e Inês viajou até Veneza, em Itália, para viver dias de puro romance numa das cidades mais românticas do mundo. As redes sociais de ambos têm “bombado” com os registos da viagem e os fãs não escondem o entusiasmo com a escolha do destino.

Tal como já habituaram os seguidores, o casal não deixou o humor de lado nem mesmo nesta escapadinha romântica. Entre vídeos apaixonados, brincadeiras cúmplices e trends do momento, Dylan e Inês continuam a conquistar os fãs, que se mostram cada vez mais rendidos à química e à naturalidade que demonstram juntos.

Veja uma das publicações.

Inês e Dylan fazem a primeira viagem após o Secret Story: e o destino é especial e muito romântico

Depois de saírem do Secret Story 9, Inês e Dylan rumaram a um destino carregado de significado.

Inês e Dylan estão a viver numa verdadeira bolha de amor. O casal, que se apaixonou dentro da casa do Secret Story 9, fez agora a sua primeira "viagem" a dois, e para um sítio muito especial.

Depois de terem estado presentes no Dois às 10, da TVI, de segunda-feira, 5 de janeiro, Inês e Dylan rumaram a um dos locais mais românticos de Portugal: Viana do Castelo, a terra natal do jovem.

«A caminho», escreveu Inês Gama, na legenda de uma imagem, partilhada nos stories do Instagram.