Eternizada na pele! Dylan faz tatuagem para Inês, uma semana após sair do Secret Story

Dylan surpreendeu tudo e todos ao partilhar que fez uma tatuagem igual à de Inês, a namorada, por quem se apaixonou dentro da casa do Secret Story 9. Esta terça-feira, 9 de dezembro, o ex-concorrente partilhou uma story no Instagram em que mostra o resultado final.

Na imagem em questão, é possível ver que Dylan tatuou 'Amour' no dedo anelar, exatamente a mesma tatuagem que Inês tem, e exatamente no mesmo sítio.

Pode ver aqui o registo em questão: