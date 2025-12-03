Mesmo fora do Secret Story, Dylan arranja forma de estar ‘ao lado’ de Inês. E há provas

Dylan foi o último concorrente expulso do Secret Story 9 e deixou dentro da casa mais vigiada do País a namorada, Inês, que ficou muito chorosa com a sua expulsão na gala do passado domingo.

Esta terça-feira, o ex-concorrente partilhou uma imagem onde se mostra 'ao lado' de Inês, neste caso, ao lado da televisão onde está a jovem.

«Sempre perto da minha Inês», escreveu Dylan na legenda da fotografia, partilhada nos stories do Instagram.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do momento em que Dylan é expulso e Inês fica lavada em lágrimas.