O que fazem Dylan e Inês debaixo dos lençóis? Cristina Ferreira faz revelação após sussurros misteriosos

Irreconhecível e arrojada: As fotos que mostram como era Inês antes de entrar no Secret Story 9

As imagens mais sensuais de Inês, a concorrente que está na mira de Dylan e Vera

No Secret Story 9, Inês desvendou o segredo de Dylan, com quem mantém uma relação cada vez mais cúmplice. Este tema foi discutido no Dois às 10 desta sexta-feira, 14 de novembro, depois de alguns internautas terem sugerido que os dois sussurraram os segredos um do outro debaixo dos lençóis.

Cristina Ferreira fez questão de reagir a esta suspeita: «Foi a Inês… Eu ainda tenho dúvidas se eles não sussurram aquilo debaixo dos… A equipa tentou tudo por tudo para perceber se tinha havido ali mas há momentos em que não dá mesmo, quando eles estão a dormir dentro dos lençóis, há coisas que não conseguimos perceber e ouvir», disse.