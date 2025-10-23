Afinal, o que chamou a Leandro? Dylan explica palavras polémicas e ameaça desistir

Ao Minuto

16:00
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio - Big Brother

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

15:44
Mexerico leva Liliana e Dylan a troca de acusações e o ambiente fica tenso - Big Brother
05:56

Mexerico leva Liliana e Dylan a troca de acusações e o ambiente fica tenso

15:32
Fábio acusa Liliana: «Queres-me atacar por tudo e por nada» - Big Brother
08:44

Fábio acusa Liliana: «Queres-me atacar por tudo e por nada»

15:22
Um silêncio constrangedor. Fábio e Liliana zangados: «Foste injusta comigo» - Big Brother
11:24

Um silêncio constrangedor. Fábio e Liliana zangados: «Foste injusta comigo»

15:21
Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas - Big Brother

Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas

14:50
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume» - Big Brother

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

14:48
Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada» - Big Brother
01:03

Mão marota à frente de todos! Pedro Jorge deixa Marisa «arrepiada»

14:43
Liliana 'expulsa' Fábio da sua cama: «Estou a fazer figura de palhaça. Estás a prejudicar-me» - Big Brother
02:11

Liliana 'expulsa' Fábio da sua cama: «Estou a fazer figura de palhaça. Estás a prejudicar-me»

14:40
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...» - Big Brother

Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

14:40
«Abandonaste-me a partir do momento em que a Vera saiu!»: Liliana passa-se com Fábio - Big Brother
02:44

«Abandonaste-me a partir do momento em que a Vera saiu!»: Liliana passa-se com Fábio

14:38
Fábio implacável com Liliana: «Eu estou aqui para jogar, se não queres perceber, problema teu» - Big Brother
03:31

Fábio implacável com Liliana: «Eu estou aqui para jogar, se não queres perceber, problema teu»

14:35
«Lembraste-te que eu existo? Estou a fazer de otária»: Liliana manda boca a Fábio e os dois discutem - Big Brother
02:44

«Lembraste-te que eu existo? Estou a fazer de otária»: Liliana manda boca a Fábio e os dois discutem

14:32
Pedro Jorge e Ana Cristina pegam-se: «São fracos!» - Big Brother
01:56

Pedro Jorge e Ana Cristina pegam-se: «São fracos!»

14:30
Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar» - Big Brother

Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

14:27
Fábio acaba em lágrimas ao ver Liliana a fazer as malas - Big Brother
01:38

Fábio acaba em lágrimas ao ver Liliana a fazer as malas

14:26
Liliana chora enquanto faz a mala. Fábio tenta perceber, mas sem sucesso: «Estou a arrumar as minhas coisas» - Big Brother
03:58

Liliana chora enquanto faz a mala. Fábio tenta perceber, mas sem sucesso: «Estou a arrumar as minhas coisas»

14:18
Num pranto, Liliana faz a mala: «Sou mesmo burra» - Big Brother
01:53

Num pranto, Liliana faz a mala: «Sou mesmo burra»

14:14
«Sou o quê... um sítio para dormir à noite?»: Liliana desespera em lágrimas e deixa Pedro arrepiado - Big Brother
05:23

«Sou o quê... um sítio para dormir à noite?»: Liliana desespera em lágrimas e deixa Pedro arrepiado

14:00
«Está ao lado de pessoas que me tratam mal, que me julgam...»: Liliana em lágrimas por causa de Fábio - Big Brother
05:05

«Está ao lado de pessoas que me tratam mal, que me julgam...»: Liliana em lágrimas por causa de Fábio

13:37
«Se me deixas, nunca mais te largo»: Pedro Jorge faz 'festinha' à mulher - Big Brother
01:17

«Se me deixas, nunca mais te largo»: Pedro Jorge faz 'festinha' à mulher

13:00
Aos gritos, Leandro e Raquel trocam acusações: «Estás sempre com o Dylan na boca!» - Big Brother
05:10

Aos gritos, Leandro e Raquel trocam acusações: «Estás sempre com o Dylan na boca!»

12:56
Leandro e Raquel têm discussão acesa: «Cobardia? Queres falar de cobardia quando defendes aquelas pessoas?» - Big Brother
02:15

Leandro e Raquel têm discussão acesa: «Cobardia? Queres falar de cobardia quando defendes aquelas pessoas?»

12:40
Pedro Jorge desespera por Marisa: «Só me apetece agarrar-te no pijama e beijar-te» - Big Brother
01:57

Pedro Jorge desespera por Marisa: «Só me apetece agarrar-te no pijama e beijar-te»

12:39
«Até fico maluco. Anda cá ao pé de mim»: Pedro Jorge e Marisa trocam provocações discretas - Big Brother
01:57

«Até fico maluco. Anda cá ao pé de mim»: Pedro Jorge e Marisa trocam provocações discretas

12:39
Marisa e Pedro Jorge em chamas: «Repararam que eu olhei para o teu material no banho» - Big Brother
01:57

Marisa e Pedro Jorge em chamas: «Repararam que eu olhei para o teu material no banho»

Afinal, o que chamou a Leandro? Dylan explica palavras polémicas e ameaça desistir

  • Secret Story
  • Hoje às 09:51
Afinal, o que chamou a Leandro? Dylan explica palavras polémicas e ameaça desistir - Big Brother

Dylan explicou as acusações polémicas que fez a Leandro e ameaçou abandonar a casa.

A casa do Secret Story está ao rubro e o Especial desta quarta-feira ficou marcado por muitos confrontos e acusações polémicas. Dylan e Leandro foram os protagonistas de um desses momentos de tensão, quando o primeiro foi confrontado com as palavras polémicas que disse e teve de as justificar. 

«O que é que quis dizer quando chamou ‘panasco’ ao Leandro?», questionou a Voz. «Eu disse ‘cara de panasco’, para mim era como ele estava ali de boca aberta a olhar para nós», respondeu. Cristina Ferreira interveio: «O que é que quer dizer ‘panasco’?» e Dylan reagiu: «A meu ver é tipo um totó».

A resposta do concorrente não convenceu os colegas e rapidamente se gerou um burburinho, que foi interrompido por Marisa: «Na minha terra quer dizer que isso é um gay». Dylan não gostou da insinuação e negou ter sido essa a intenção, deixando até um aviso sério. 

«Eu disse ‘cara de panasco’, tipo cara de totó, nunca me referi a ser gay. Se acham que eu disse isto para chamar gay ao Leandro estão completamente enganados e se acham isso eu sou o primeiro a levantar-me e a sair daquela porta ainda hoje, porque não foi isso que eu quis dizer», afirmou. 

 

O concorrente insistiu: «Não tenho problema nenhum se ele o for (gay), é-me igual à letra, portanto que fique bem claro que não foi isso que eu quis dizer e se alguém achar que foi isso que eu disse eu não tenho problema nenhum em sair por ali, levantar-me e ir embora agora mesmo». 

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava

Hoje às 10:25
Bruno é o concorrente menos popular esta semana

Bruno é o concorrente menos popular esta semana

Hoje às 10:22
Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

Zé quebra silêncio sobre Liliana com revelações bombásticas: «Deixei de a amar» e «não é só pela traição»

Há 3h e 51min
Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Há 3h e 52min
Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

26 set, 09:05
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Há 10 min
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 25 min
Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas

Afinal, o que significa mesmo a expressão de Dylan? O ‘chatGPT’ tira todas as dúvidas

Há 49 min
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Há 1h e 20min
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Há 1h e 30min
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

Hoje às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Há 25 min
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Há 1h e 20min
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Há 1h e 30min
Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

Há 1h e 40min
Vânia Sá já tem um concorrente favorito do “Secret Story 9”. E é inesperado: «O único normal nesta casa!»

Vânia Sá já tem um concorrente favorito do “Secret Story 9”. E é inesperado: «O único normal nesta casa!»

Há 2h e 55min
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Ontem às 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Ontem às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38
