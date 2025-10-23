Afinal, o que chamou a Leandro? Dylan explica palavras polémicas e ameaça desistir

A casa do Secret Story está ao rubro e o Especial desta quarta-feira ficou marcado por muitos confrontos e acusações polémicas. Dylan e Leandro foram os protagonistas de um desses momentos de tensão, quando o primeiro foi confrontado com as palavras polémicas que disse e teve de as justificar.

«O que é que quis dizer quando chamou ‘panasco’ ao Leandro?», questionou a Voz. «Eu disse ‘cara de panasco’, para mim era como ele estava ali de boca aberta a olhar para nós», respondeu. Cristina Ferreira interveio: «O que é que quer dizer ‘panasco’?» e Dylan reagiu: «A meu ver é tipo um totó».

A resposta do concorrente não convenceu os colegas e rapidamente se gerou um burburinho, que foi interrompido por Marisa: «Na minha terra quer dizer que isso é um gay». Dylan não gostou da insinuação e negou ter sido essa a intenção, deixando até um aviso sério.

«Eu disse ‘cara de panasco’, tipo cara de totó, nunca me referi a ser gay. Se acham que eu disse isto para chamar gay ao Leandro estão completamente enganados e se acham isso eu sou o primeiro a levantar-me e a sair daquela porta ainda hoje, porque não foi isso que eu quis dizer», afirmou.

O concorrente insistiu: «Não tenho problema nenhum se ele o for (gay), é-me igual à letra, portanto que fique bem claro que não foi isso que eu quis dizer e se alguém achar que foi isso que eu disse eu não tenho problema nenhum em sair por ali, levantar-me e ir embora agora mesmo».