Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

A gala do Secret Story, apresentada por Cristina Ferreira este domingo, 28 de dezembro, acabou por ficar marcada por um confronto intenso entre dois ex-concorrentes: Dylan e Lídia.

Tudo começou quando Lídia afirmou em direto que Inês não merecia chegar à final, comparou-a ao Noddy, pelo «abanar da cabeça com o sininho» e não poupou críticas à atual concorrente. As declarações não agradaram a Dylan, namorado de Inês, que reagiu de forma dura e levou a discussão para um plano pessoal.

Visivelmente exaltado, o ex-concorrente não escondeu a revolta: «A Lídia é tipo aqueles cães que cospem no prato onde comem. Esquece-se daquilo que as pessoas fizeram por ela. Estou a falar da relação que ela tem com a minha mãe. Se tivesse vergonha na cara, em vez de vir para aqui falar… Devia estar calada e agradecida», disparou, acusando Lídia de ingratidão e de falta de respeito.

Perante as acusações, Lídia não fugiu ao confronto e respondeu à letra: «Se o Dylan tem alguma coisa a dizer e a mãe dele também, estou de portas abertas para falar. Não preciso de câmaras para falar bem ou mal das pessoas», atirou, garantindo que não tem nada a esconder.

O ambiente aqueceu ainda mais quando Dylan revelou que a ex-colega nem sequer o cumprimentou, deixando claro que a amizade entre ambos não está nos melhores termos. Entre trocas de farpas e picardias constantes, a tensão tomou conta do estúdio e o momento tornou-se um dos mais comentados da noite.

Veja o momento aqui: