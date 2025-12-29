Ao Minuto

Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho

Surpresa no Especial! Cristina Ferreira vai entrar na casa do Secret Story 9 esta noite

Confusão em estúdio! Dylan arrasa Lídia em pleno direto: «Devia estar calada e agradecida»

Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho - Big Brother

A polémica entre Lídia e Dylan continuou depois da discussão que protagonizaram em plena gala do Secret Story. A ex-concorrente fala até da família do antigo amigo.

Dylan e Lídia tiveram um confronto aceso na gala do Secret Story deste domingo, 28 de dezembro. Depois desse momento, a ex-concorrente recorreu às redes sociais para contar a sua versão dos factos, depois de o colega ter dado a entender que esta beneficiou de ajuda monetária da sua mãe. 

«Acima de tudo e mais que tudo, fui eu que protegi a mãe do Dylan e o Dylan em qualquer circunstância, mais que toda a gente, e exatamente por isso que eu saí prejudicada, tanto no jogo, tanto fora de jogo, por pessoas que não sabem ser gratas por eu ter calado a minha boca», começou por afirmar Lídia, num vídeo partilhado nos stories do Instagram.

E prosseguiu, acusando Dylan de ser «mentiroso»: «A maior parte das coisas que saem da boca daquele Dylan são mentiras para demonstrar humildade. Podemos começar por aí? Podemos começar também pelo facto de que a mãe do Dylan não teve nenhuma ajuda para comigo», garantiu.

«A mãe do Dylan não teve nenhuma ajuda para comigo. O que a mãe do Dylan teve foi sim uma prestação de serviços. E eu vou explicar o que é que isso é. Porque o senhor Dylan, ontem, o que quis dar a entender é que realmente houve uma quantia que me foi dada num momento de aflição, que é o que toda a gente quis dar a entender. Não, meus amores, não houve, zero, bola», justificou a cartomante.

«O que ele quis dar a entender é que eram todos bons samaritanos que ajudaram a Lídia num momento difícil da vida dela. Ah, será que isso é verdade? Não, isso é totalmente mentira (...). O dinheiro não compra noção, humildade não compra noção, não compra humildade e não compra realmente inteligência», acrescentou ainda Lídia, revelando que apenas prestou serviços profissionais à mãe do namorado de Inês, numa altura em que ela precisou. 

Pode ver aqui o vídeo do momento:

A concorrente vai mais longe: «Se há cão que come no prato onde comeu é ele. A própria mãe do Dylan já disse em entrevistas que, muitas das vezes, houve uma ingratidão por parte dele. Portanto, quem é ele? Onde é que ele estava nos momentos em que eu estava ao lado da mãe dele? Não podemos falar à toa. Há o outro lado.»

Veja aqui o resto do vídeo:

Temas: Dylan Lidia

