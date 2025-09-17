A casa parou com o som do primeiro botão dos segredos. Quem tocou e no quê? Saiba tudo

Estreou no domingo a nova edição do Secret Story e dois dias depois já se ouviu o som da buzina dos segredos pela primeira vez. Dylan e Mariana quiseram tentar a sorte e apostar no segredo de um dos colegas, neste caso dois.

«Somos mãe e filho» foi o segredo que Dylan e Liliana consideraram que corresponderia a Marisa Susana e Rui, respetivamente. Os dois concorrentes tocaram no botão esta terça-feira e partilharam a teoria com todo o grupo na sala, aguardando pelo veredito da Voz.

Infelizmente (ou felizmente para Marisa Susana e Rui) Dylan e Liliana não acertaram no segredo dos colegas e perderam assim todo o seu dinheiro para a conta deles, que ficam agora um bocadinho mais ricos.

Ontem foi também dia de outra estreia: a primeira sanção da Voz, neste caso a Dylan, que perdeu 500 euros por revelar o que se tinha passado no confessionário com a Voz e Cristina Ferreira - durante o Especial - a Vera.

O soberano avisou o grupo de que as regras da casa são para cumprir, havendo sempre consequências para quem não o fizer.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entraram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa surpreende com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério funde-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público já se deparou com segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

