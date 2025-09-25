Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram»

Foi revelado esta quinta-feira o segundo Ranking de Popularidade do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e há mudanças surpreendentes face ao primeiro, nomeadamente a descida vertiginosa de dois concorrentes na tabela.

Falamos de Dylan e Liliana. Ele desceu do primeiro lugar do ranking na semana passada para o 12º esta semana. Já ela, passou do quarto lugar para o penúltimo esta semana, ficando apenas acima de Fábio, em último lugar, de quem Liliana esteve muito próxima desde que o programa começou.

Por outro lado, houve uma concorrente que registou uma subida significativa da semana passada para esta: Marisa estava em nono lugar e passou agora para o primeiro lugar da tabela. Da mesma forma, Marisa Susana subiu da 19ª posição para a nona.

Fazendo então um resumo das principais posições: Marisa ocupa o primeiro lugar do ranking com 84% de aprovação contra apenas 16% de reprovação. Para completar o pódio temos o marido Pedro em segundo lugar e Rui em terceiro.

No sentido oposto, Fábio ocupa então a última posição do ranking com 84% de reprovação contra apenas 16% de aprovação. Liliana está em penúltimo lugar e logo acima temos Lídia e Vera.

Na caixa de comentários da partilha no Instagram do Secret Story, há quem destaque que o grupo do gangue dos frescos - do qual fazem parte Marisa e Pedro e cujo líder é Leandro - está na liderança, contra o os reis da treta, que inclui Fábio Liliana e Dylan.

Veja o ranking completo:

1º Marisa

2º Pedro

3º Rui

4º Bruno

5º Leandro

6º Inês

7º Mariana

8º Raquel

9º Marisa Susana

10º Bruna

11º Joana

12º Dylan

13º Ana Cristina

14º Sandro

15º Ana

16º Carina

17º Vera

18º Lídia

19º Liliana

20º Fábio