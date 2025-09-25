Popularidade do Secret Story: Dois concorrentes têm queda vertiginosa. E os «frescos lideram»

Foi revelado esta quinta-feira o segundo Ranking de Popularidade do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e há mudanças surpreendentes face ao primeiro, nomeadamente a descida vertiginosa de dois concorrentes na tabela.
Falamos de Dylan e Liliana. Ele desceu do primeiro lugar do ranking na semana passada para o 12º esta semana. Já ela, passou do quarto lugar para o penúltimo esta semana, ficando apenas acima de Fábio, em último lugar, de quem Liliana esteve muito próxima desde que o programa começou.
Por outro lado, houve uma concorrente que registou uma subida significativa da semana passada para esta: Marisa estava em nono lugar e passou agora para o primeiro lugar da tabela. Da mesma forma, Marisa Susana subiu da 19ª posição para a nona.
Fazendo então um resumo das principais posições: Marisa ocupa o primeiro lugar do ranking com 84% de aprovação contra apenas 16% de reprovação. Para completar o pódio temos o marido Pedro em segundo lugar e Rui em terceiro.
No sentido oposto, Fábio ocupa então a última posição do ranking com 84% de reprovação contra apenas 16% de aprovação. Liliana está em penúltimo lugar e logo acima temos Lídia e Vera.
Na caixa de comentários da partilha no Instagram do Secret Story, há quem destaque que o grupo do gangue dos frescos - do qual fazem parte Marisa e Pedro e cujo líder é Leandro - está na liderança, contra o os reis da treta, que inclui Fábio Liliana e Dylan.
Veja o ranking completo:
1º Marisa
2º Pedro
3º Rui
4º Bruno
5º Leandro
6º Inês
7º Mariana
8º Raquel
9º Marisa Susana
10º Bruna
11º Joana
12º Dylan
13º Ana Cristina
14º Sandro
15º Ana
16º Carina
17º Vera
18º Lídia
19º Liliana
20º Fábio