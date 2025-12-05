Este conhecido apresentador mereceu um grande elogio de Dylan em público. Saiba tudo!

Dylan foi o último concorrente expulso do Secret Story e esteve presente esta quinta-feira no 'Última Hora' e Diário' do programa.

Nas redes sociais, o jovem deixou um sincero elogio a toda a produção do programa, em especial ao apresentador do mesmo: Nuno Eiró.

«Foi um prazer ter a experiência de estar a comentar, é muito mais fácil aqui que dentro da casa 😅» escreveu Dylan na partilha na sua página de Instagram.

O ex-concorrente acrescentou: «Obrigado pela maneira como fui recebido por todos e agradecer em partícular ao Nuno Eiró pela forma como me tratou e me deixou à vontade 😌».