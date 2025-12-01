Em choque após saber a verdade, Dylan reage pela primeira vez ao segredo de Pedro e Marisa

Dylan ficou em «choque total» ao descobrir o segredo mais badalado do Secret Story, o segredo do Pedro e da Marisa. Confrontado com a verdade, o concorrente, que acabou expulso na gala deste domingo, ficou de boca aberta.

Na primeira entrevista que deu após o fim da gala, Dylan acabou a admitir que os dois rivais estão a conseguir esconder bem o segredo. «Foi um choque total, não estava de todo à espera estão a fazer as coisas muito bem-feitas bem feitas…», declarou.

Recorde-se que Pedro e Marisa são casados e têm dois filhos em comum.

Veja aqui as primeiras declarações de Dylan sobre este segredo:

O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo do Secret Story. Ao chegar a estúdio, o jovem mostrou-se surpreendido com o resultado da votação e foi confrontado com a opinião dos comentadores, Flávio Furtado e Bruna Gomes. Depois, Dylan juntou-se aos outros ex-concorrentes na plateia e foi quando as nomeações estavam a decorrer que terá sido confrontado com o segredo que mais tem dado que falar: que Pedro e Marisa são casados e têm dois filhos em comum.

Nas imagens da plateia é possível ver Dylan a ficar completamente surpreendido e de boca aberta, enquanto Sandro lhe conta alguns detalhes.

Veja aqui o vídeo: