O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo do Secret Story. Ao chegar a estúdio, o jovem mostrou-se surpreendido com o resultado da votação e foi confrontado com a opinião dos comentadores, Flávio Furtado e Bruna Gomes. Depois, Dylan juntou-se aos outros ex-concorrentes na plateia e foi quando as nomeações estavam a decorrer que terá sido confrontado com o segredo que mais tem dado que falar: que Pedro e Marisa são casados e têm dois filhos em comum.

Nas imagens da plateia é possível ver Dylan a ficar completamente surpreendido e de boca aberta, enquanto Sandro lhe conta alguns detalhes.

Veja aqui o vídeo: