Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados

Dylan, 29 anos, volta a dar que falar dentro no "Secret Story 9". Conhecido pelo segredo “Os meus pais são milionários”, o jovem de Viana do Castelo nunca escondeu que leva uma vida financeiramente confortável fora do reality show da TVI. Mas, desta vez, foi mais longe e deixou colegas e público de queixo caído.

Numa conversa descontraída com os restantes concorrentes, Dylan contou que já tem três casas em seu nome, um facto que apanhou muitos de surpresa. E se já era sabido que o participante tinha acesso a uma vida privilegiada, poucas pessoas imaginavam que, aos 29 anos, já tivesse tamanha estabilidade patrimonial.

Uma casa oferecida pelo pai e duas compradas com ajuda familiar

Com a naturalidade de quem fala do quotidiano, Dylan explicou que um dos imóveis lhe foi oferecido pelo pai. Quanto aos outros dois, também contou com apoio familiar, mas com condições que mostram que, mesmo com privilégio, existe sentido de responsabilidade.

“Num ajudou-me em metade, fiz metade de empréstimo, pago 300 e tal euros. No outro, emprestaram-me dez mil, eu tinha 80 mil do carro que vendi, e estou a pagar o empréstimo de 500 e tal euros”, revelou.

Ao longo do programa, Dylan tem protagonizado alguns dos momentos mais tensos desta edição. Mais recentemente, Dylan teve uma discussão acesa com Pedro, após o confronto entre Bruno (o seu aliado) e Pedro. Os ritmos estiveram ao rubro e a tensão sentiu-se em todos os cantos. Após ambos os momentos, Bruno e Dylan pensaram em desistir do jogo juntos, mas Dylan recuou e Bruno acabou por desistir.

Tudo isto porque, após a tensão, Bruno e Dylan foram sancionados pela Voz, o que resultou em atos de fúria por parte de Dylan. De forma a acalmar os ânimos, Dylan decidiu reunir o grupo e informar que iria mudar de atitude perante todos.

