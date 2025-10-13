Segredo revelado! Saiba quem tem pais milionários no Secret Story

O mistério chegou ao fim! Durante a gala do Secret Story 9, foi finalmente revelado o dono do segredo «Os meus pais são milionários». O segredo pertence a Dylan, que aproveitou o momento para partilhar a emocionante história da sua família.

O concorrente explicou que os pais foram emigrantes na Suíça, para onde se mudaram muito jovens em busca de melhores condições de vida. Com esforço e dedicação, começando sem nada, do zero, trabalharam em vários empregos ao mesmo tempo e lutaram para garantir estabilidade financeira.

Com o passar dos anos, conseguiram abrir negócios próprios e construir uma vida confortável, proporcionando aos filhos oportunidades que eles próprios nunca tiveram, como contou Dylan, visivelmente orgulhoso.

Veja o momento:

Mais uma vez, o Secret Story 9 prova que cada segredo tem uma história única e inspiradora por detrás e o de Dylan é, sem dúvida, um exemplo de determinação e conquista.