Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

Dylan parece estar cada vez mais próximo de Inês e o sentimento pode estar a ir além da amizade. Durante a noite de cinema na casa, a cumplicidade entre os dois não passou despercebida, levantando suspeitas entre os colegas.

Vera foi a primeira a comentar, sugerindo que Dylan poderá estar a criar um enredo para evitar a expulsão, enquanto Mariana atirou: “Ele ainda se vai apaixonar.” As palavras deixaram Inês visivelmente desconfortável. Ao perceber que o grupo falava sobre ela, a concorrente reagiu, pedindo que falassem mais alto. Dylan, por sua vez, manteve-se em silêncio, com a mão pousada no ombro de Inês, num gesto de carinho que não passou despercebido.

Mais tarde, no confessionário, o concorrente acabou por admitir à Voz o que muitos já suspeitavam: «Obviamente que a minha aproximação a ela tem-me trazido um conforto aqui dentro que já não tinha há algum tempo. É uma pessoa que gosto muito e não me quero, com certeza, afastar dela, portanto, para já, vou-me resguardar um bocadinho.»

Apesar de confessar o seu interesse, Dylan garantiu que respeita o facto de Inês ter uma relação fora da casa: «Acho que se iria afastar certamente, ela tem uma relação lá fora e isso foi uma das coisas que critiquei quando o Fábio o fez com a Liliana, portanto eu jamais iria ter agora segundas intenções com a Inês. Vou manter a nossa relação como tenho mantido até agora.»

Ainda assim, quando confrontado pela Voz, acabou por admitir o inevitável: «É assim, eu tenho segundas intenções, mas não irei fazer de forma forçada. Vamos supor que ficamos aqui os dois, algum tempo, e efetivamente até lhe dá na telha e também começa a sentir alguma coisa… Porque eu não consigo guardar isto comigo para sempre. Eu vou ter que lhe passar a informação.»

Entre gestos, olhares e confissões, o clima entre Dylan e Inês promete dar que falar dentro e fora da casa.