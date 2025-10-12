Dylan e Vera novamente juntos? Imagens inéditas de beijos passam na gala e deixam todos surpreendidos

A gala deste domingo do Secret Story 9 trouxe uma reviravolta que ninguém esperava. Dylan e Vera, que tinham colocado um ponto final na relação há poucos dias, por iniciativa do concorrente, voltaram a dar que falar. Foram exibidas imagens inéditas captadas esta tarde que mostram os dois novamente próximos... e até a trocar beijos.

Veja as imagens aqui:

Os concorrentes e o público ficaram surpreendidos com a revelação, uma vez que Dylan tinha sido claro ao afirmar que não queria dar continuidade ao romance que parecia estar a surgir com Vera. As imagens mostram, no entanto, um reencontro cheio de cumplicidade, sorrisos e gestos carinhosos que levantaram dúvidas sobre o verdadeiro estado da relação.

Veja o que Dylan teve a dizer:

Uma coisa é certa: os dois concorrentes voltaram a estar no centro das atenções e prometem continuar a dar que falar nas próximas semanas dentro da casa mais vigiada do país.