Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Vera e Dylan são ex-concorrentes desta edição do Secret Story e estiveram esta manhã no programa 'Dois às 10', especial Natal, na TVI, para falar sobre o pós-programa.

Recorde-se que os dois tiveram uma relação conturbada, que começou com um romance, mas acabou com uma agressão, que levou mesmo à expulsão de Vera.

No 'Dois às 10', Vera apresentou as filhas e revelou que já teve uma conversa com Dylan: «Já falámos, acho que é essencial, principalmente eu, seguir um caminho sem uma palavra de desculpa acho que iria ser muito mau. Senti essa necessidade», disse.

«Vou guardar sempre (a experiência com Dylan) com muito carinho, independentemente dos acontecimentos menos bons, devemo-nos focar nos bons», acrescentou a ex-concorrente.

Dylan também esteve no programa e falou sobre Vera: «Fiz questão de falar com a Vera e ela também ligou e estivemos a conversar um bocadinho».

«A Vera disse que tinha necessidade de me pedir desculpa e pediu e eu aceito. Para mim o jogo terminou, a minha vida é cá fora, de resto está tudo bem, a vida segue e está esquecido e ultrapassado», rematou.