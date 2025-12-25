Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

Ao Minuto

22:06
A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe
02:39

A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe

22:04
Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial
03:42

Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial

22:00
Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»
03:43

Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»

21:59
Surpresa! Esta ex-concorrente "chocou" Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família
04:09

Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família

21:56
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um "sem ar"
04:09

Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”

21:52
Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»
02:28

Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»

21:49
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir
03:17

Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir

21:46
Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»
03:03

Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»

21:43
Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas
02:56

Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas

21:40
Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»
01:47

Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»

21:38
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta
04:24

Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta

21:33
Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver
01:55

Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver

19:58
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa
01:16

Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa

19:54
Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»
01:27

Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»

19:53
Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!
01:24

Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!

19:49
«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente
01:50

«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente

19:36
Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera
02:35

Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera

19:18
«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.
02:55

«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.

19:10
Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»
02:52

Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»

19:05
«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade

19:02
Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»
01:01

Inês recorda Ana em dinâmica especial: «Ela ajudou-me muito numa fase em que...»

18:44
Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro
01:18

Isolado no jardim e a falar sozinho, Pedro desfaz-se em críticas a Leandro

18:40
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
04:20

«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.

18:37
Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal»
01:45

Inês "rasga" Liliana: «Só aturamos porque é Natal e para não parecer mal»

18:34
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
00:51

Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»

Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um

  • Secret Story
  • Hoje às 18:14
Dylan e Vera tiveram finalmente “A Conversa”. E o que aconteceu surpreende qualquer um - Big Brother

Os dois ex-concorrentes do Secret Story 9 já conversaram após a relação conturbada no programa.

Vera e Dylan são ex-concorrentes desta edição do Secret Story e estiveram esta manhã no programa 'Dois às 10', especial Natal, na TVI, para falar sobre o pós-programa.

Recorde-se que os dois tiveram uma relação conturbada, que começou com um romance, mas acabou com uma agressão, que levou mesmo à expulsão de Vera. 

No 'Dois às 10', Vera apresentou as filhas e revelou que já teve uma conversa com Dylan: «Já falámos, acho que é essencial, principalmente eu, seguir um caminho sem uma palavra de desculpa acho que iria ser muito mau. Senti essa necessidade», disse. 

«Vou guardar sempre (a experiência com Dylan) com muito carinho, independentemente dos acontecimentos menos bons, devemo-nos focar nos bons», acrescentou a ex-concorrente. 

Dylan também esteve no programa e falou sobre Vera: «Fiz questão de falar com a Vera e ela também ligou e estivemos a conversar um bocadinho». 

«A Vera disse que tinha necessidade de me pedir desculpa e pediu e eu aceito. Para mim o jogo terminou, a minha vida é cá fora, de resto está tudo bem, a vida segue e está esquecido e ultrapassado», rematou. 

