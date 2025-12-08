Ao Minuto

16:42
12:47

16:18
09:02

16:09
05:05

16:01
01:04

15:29
04:38

15:27
Dylan responde a Vera em plena gala e a tensão sobe: «Não estou minimamente importado»

14:30
04:56

14:26
01:15

14:25
06:50

13:45
02:48

12:37
04:10

12:34
07:39

12:10
02:18

11:58
02:23

11:58
02:23

11:54
03:53

11:50
03:01

11:50
02:49

11:48
07:21

11:46
06:12

11:39
08:00

11:39
08:00

11:31
04:26

11:24
03:44

11:21
01:42

Dylan responde a Vera em plena gala e a tensão sobe: «Não estou minimamente importado»

  • Secret Story
  • Há 1h e 38min
O ex-concorrente reagiu à resposta de Vera em plena gala e não deixou nada por dizer.

A ausência de Vera na gala de ontem do Secret Story 9 foi tema entre Dylan - com quem Vera teve um envolvimento dentro do Secret Story 9 (que acabou com uma agressão que a levou à expulsão) - e Cristina Ferreira, que lhe perguntou se eles já tinham estado juntos. 

Após Dylan a ter acusado de ter medo de se encontrar com ele, Vera reagiu prontamente nas redes sociais e negou que tenha sido esse o motivo, considerando que o que ele disse foi «completamente deturpado» e até mesmo «absurdo». 

Já no fim da gala, ainda em direto, Cristina Ferreira voltou a confrontar Dylan sobre a resposta de Vera e ele reagiu: «Eu já estou arrependido, eu não quero estar aqui com problemas, muito menos com a Vera, eu não disse aquilo com aquele intuito que ela pensa, aproveito para esclarecer agora». 

«Portanto ela escusa de pensar isso que eu não estou minimamente importado mesmo nada com ela e para mim aquilo acabou lá dentro e está tudo bem, tudo limpinho», concluiu o ex-concorrente. 

Recorde a polémica

Durante a gala, Dylan acusou Vera de não ir às galas com medo de se encontrar com ele: «Ela tem medo de vir, na semana passada não veio, devia saber que eu ia sair, esta semana eu estou cá também não veio. A ver se vem para a semana», disse. 

Vera não sei deixou ficar e mesmo não estando em estúdio respondeu a Dylan e foi implacável: «Quero esclarecer um ponto que foi completamente deturpado: não faltei a nenhuma gala por medo de ninguém», disse. 

«Esta narrativa é tão absurda quanto conveniente para quem precisa de inventar histórias para se manter relevante. Durante o programa mostrei várias vezes que não me intimido com provocações e quem acompanhou sabe disso perfeitamente», acrescentou.  

Vera continuou a explicação: «A verdade é simples: eu não fui às galas porque tenho uma vida cá fora, com responsabilidades e prioridades reais. A minha imagem, o meu tempo e o meu bem-estar valem muito mais (...) fiz uma escolha consciente de preservar aquilo que realmente importa: a minha vida, o meu trabalho e a minha dignidade e estar com as minhas filhas».

Horas antes, Vera já tinha recorrido às redes sociais antecipando-se a explicar o porquê de não marcar presença na gala desta noite e segundo a mesma, nada tem a ver com Dylan ou com qualquer outro ex-concorrente, mas sim com motivos pessoais. 

«Devido às imensas mensagens a perguntar se vou à gala hoje, faço esta publicação para ser mais fácil responder: Não, não vou à gala hoje. Ontem foi um dia super divertido, sinto-me cansada, preciso descansar e acima de tudo estar com as minhas princesas (filhas)», afirmou.

Na mesma mensagem - publicada nos stories do Instagram - Vera rematou com uma revelação e um agradecimento: «Amanhã temos um dia especial em família. Beijo e boa gala a todos, obrigada por todo o carinho», afirmou. 


 

 

