Dylan responde a Vera em plena gala e a tensão sobe: «Não estou minimamente importado»

A ausência de Vera na gala de ontem do Secret Story 9 foi tema entre Dylan - com quem Vera teve um envolvimento dentro do Secret Story 9 (que acabou com uma agressão que a levou à expulsão) - e Cristina Ferreira, que lhe perguntou se eles já tinham estado juntos.

Após Dylan a ter acusado de ter medo de se encontrar com ele, Vera reagiu prontamente nas redes sociais e negou que tenha sido esse o motivo, considerando que o que ele disse foi «completamente deturpado» e até mesmo «absurdo».

Já no fim da gala, ainda em direto, Cristina Ferreira voltou a confrontar Dylan sobre a resposta de Vera e ele reagiu: «Eu já estou arrependido, eu não quero estar aqui com problemas, muito menos com a Vera, eu não disse aquilo com aquele intuito que ela pensa, aproveito para esclarecer agora».

«Portanto ela escusa de pensar isso que eu não estou minimamente importado mesmo nada com ela e para mim aquilo acabou lá dentro e está tudo bem, tudo limpinho», concluiu o ex-concorrente.

Recorde a polémica

Durante a gala, Dylan acusou Vera de não ir às galas com medo de se encontrar com ele: «Ela tem medo de vir, na semana passada não veio, devia saber que eu ia sair, esta semana eu estou cá também não veio. A ver se vem para a semana», disse.

Vera não sei deixou ficar e mesmo não estando em estúdio respondeu a Dylan e foi implacável: «Quero esclarecer um ponto que foi completamente deturpado: não faltei a nenhuma gala por medo de ninguém», disse.

«Esta narrativa é tão absurda quanto conveniente para quem precisa de inventar histórias para se manter relevante. Durante o programa mostrei várias vezes que não me intimido com provocações e quem acompanhou sabe disso perfeitamente», acrescentou.

Vera continuou a explicação: «A verdade é simples: eu não fui às galas porque tenho uma vida cá fora, com responsabilidades e prioridades reais. A minha imagem, o meu tempo e o meu bem-estar valem muito mais (...) fiz uma escolha consciente de preservar aquilo que realmente importa: a minha vida, o meu trabalho e a minha dignidade e estar com as minhas filhas».

Horas antes, Vera já tinha recorrido às redes sociais antecipando-se a explicar o porquê de não marcar presença na gala desta noite e segundo a mesma, nada tem a ver com Dylan ou com qualquer outro ex-concorrente, mas sim com motivos pessoais.

«Devido às imensas mensagens a perguntar se vou à gala hoje, faço esta publicação para ser mais fácil responder: Não, não vou à gala hoje. Ontem foi um dia super divertido, sinto-me cansada, preciso descansar e acima de tudo estar com as minhas princesas (filhas)», afirmou.

Na mesma mensagem - publicada nos stories do Instagram - Vera rematou com uma revelação e um agradecimento: «Amanhã temos um dia especial em família. Beijo e boa gala a todos, obrigada por todo o carinho», afirmou.



