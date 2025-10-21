Família de Dylan quebra o silêncio: «Não se pode normalizar nenhum tipo de violência»

A família de Dylan quebrou o silêncio após o episódio que levou à expulsão de Vera do Secret Story 9. Num comunicado emitido nas redes sociais, a equipa do concorrente criticou o comportamento de Vera e não deixou nada por dizer.

«Não se pode justificar nem normalizar nenhum tipo de violência, independentemente de quem a cometa ou de quem a sofra. Violência é violência - seja contra homens ou mulheres - e deve ser sempre condenada», lê-se na nota publicada.

A família continua: «É chocante ver seguidores a defenderem a Vera com argumentos, como 'ela foi empurrada pelo amor maternal' ou 'foi merecido', por algo que o Dylan disse sobre as filhas da Vera, sem as ofender, nem as desrespeitar. Quando a Vera se refere a familiares de outros concorrentes, já está tudo bem e não há julgamento!».

«É importante lembrar que o Dylan não teve qualquer reação agressiva, o que só evidencia ainda mais a gravidade da atitude da Vera. O autocontrolo do Dylan diante da situação merece ser reconhecido, mas não deve servir para minimizar o ato em si.O foco deve ser na responsabilização de quem agrediu», sublinha.

Como nota final, lê-se: «Não podemos cair na armadilha de relativizar a violência quando ela parte de uma mulher. Lutar pela igualdade também significa aplicar os mesmos princípios e exigências de respeito para todos, sem exceções. Defender os direitos das mulheres nunca significou proteger atitudes abusivas de quem quer que seja».

Recorde o que aconteceu

Em causa está o que aconteceu após a gala de ontem: Vera envolveu-se numa forte discussão com Dylan e acabou por perder as estribeiras . O momento parou o País e já está viral na Internet e as reações dentro da casa não demoraram a surgir.

Tudo aconteceu porque Dylan terá falado nas filhas de Vera, ela não gostou e num frente a frente com o concorrente acabou por ultrapassar os limites, deixando os colegas em choque, sem saber como reagir numa situação destas.

Depois do momento, as reações foram muitas: Vera referiu que não admite que ninguém toque no nome das filhas e que fará o que for preciso para as defender e Dylan não calou a revolta com o que aconteceu.

Veja os vídeos do momento.