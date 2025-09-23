Mãe de Dylan não aprova 'relação' do concorrente: «Se pudesse falar com o meu filho, dizia: 'a Vera não'»

No Secret Story 9, Dylan e Vera estão cada vez mais próximos. Os dois já trocaram beijos na boca e até alianças, num casamento fictício que aconteceu na semana passada. Agora, Rosa, a mãe do concorrente, falou sobre esta proximidade e mostrou-se muito insatisfeita.

No final da gala do passado domingo, 21 de setembro, Rosa foi entrevistada e garantiu que não vê futuro nesta relação do filho com Vera e, na verdade, também não quer que haja futuro. «Acho que não. Ele é que sabe, ele é que está a jogar, ele é que vai decidir. Mas, por mim, não», começou por dizer.

Rosa tem receio que o filho se magoe, e garantiu que Dylan se aproximou de Vera porque a nortenha é muito parecida com a sua ex-namorada. «Ele saiu de um relacionamento muito difícil, e eu acho que este ainda ia ser pior. Ele está a ir um bocadinho ao encontro da ex-namorada dele. A Vera é muito parecida com ela, fisicamente. Acho que ele se iludiu um bocadinho», referiu

Sem papas na língua, a mãe de Dylan foi mais longe a acusou Vera de estar «a jogar» com o filho: «Ele não está a fazer jogo, mas a Vera está a fazer jogo com ele».

«Se pudesse falar com o meu filho dizia: 'A Vera não. Joga sozinho'. Se eu lhe disser: 'Dylan, joga sozinho', ele vai perceber», terminou.

Veja aqui as declarações de Rosa, a mãe de Dylan: