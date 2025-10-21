Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ao Minuto

20:54
«Até as torneiras eram Chanel»: A história alucinante de Bruno que envolve a máfia e uma ex-paixão - Big Brother
01:51

«Até as torneiras eram Chanel»: A história alucinante de Bruno que envolve a máfia e uma ex-paixão

20:36
«Eu se fosse a ti, destratava»: Dylan dá 'conselho' a Bruno sobre concorrente - Big Brother
01:08

«Eu se fosse a ti, destratava»: Dylan dá 'conselho' a Bruno sobre concorrente

20:30
«A tua liderança está insustentável»: Leandro entra em despique com Raquel - Big Brother
04:26

«A tua liderança está insustentável»: Leandro entra em despique com Raquel

19:55
Pedro Jorge e Marisa em nova discussão acesa: insultos, ciúmes e críticas à relação - Big Brother
05:03

Pedro Jorge e Marisa em nova discussão acesa: insultos, ciúmes e críticas à relação

19:54
Dylan e grupo lançam farpas a Leandro e Rui garante que Fábio e Vera tiveram mais do que beijos - Big Brother
03:38

Dylan e grupo lançam farpas a Leandro e Rui garante que Fábio e Vera tiveram mais do que beijos

19:45
Marisa Susana acusada de ser ‘incendiária’ e de falar pelas costas: «O Bruno queria livrar-se do que tinha dito» - Big Brother
04:47

Marisa Susana acusada de ser ‘incendiária’ e de falar pelas costas: «O Bruno queria livrar-se do que tinha dito»

19:44
Expulsão de Vera gera nova polémica: discussão entre Liliana e Dylan envolve toda a casa - Big Brother
03:49

Expulsão de Vera gera nova polémica: discussão entre Liliana e Dylan envolve toda a casa

19:40
Marcia Soares revela já ter sofrido violência por parte de um namorado: «Uma pessoa que me deu uma lambada» - Big Brother
04:34

Marcia Soares revela já ter sofrido violência por parte de um namorado: «Uma pessoa que me deu uma lambada»

19:29
Dylan desabafa após o Especial: «O gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão» - Big Brother
03:41

Dylan desabafa após o Especial: «O gajo que enfardou quatro chapadas num programa de televisão»

19:15
Liliana passada com atitude de Ana Cristina: «Foi só para apareceres, admite» - Big Brother
02:18

Liliana passada com atitude de Ana Cristina: «Foi só para apareceres, admite»

18:59
Inês e Bruno em clima tenso com Ana Cristina - Big Brother
03:52

Inês e Bruno em clima tenso com Ana Cristina

18:55
Raquel implacável com Liliana: «Eu não gosto de ti» - Big Brother
05:24

Raquel implacável com Liliana: «Eu não gosto de ti»

18:50
Última Hora: Explode uma discussão entre Pedro Jorge e Mariana em pleno direto - Big Brother
04:56

Última Hora: Explode uma discussão entre Pedro Jorge e Mariana em pleno direto

18:47
Pedro Jorge confronta Marisa: «Sinto que só sou eu que te procuro» - Big Brother
03:14

Pedro Jorge confronta Marisa: «Sinto que só sou eu que te procuro»

18:40
Há pessoas desconfortáveis nos grupos? Concorrentes são confrontados - Big Brother
06:18

Há pessoas desconfortáveis nos grupos? Concorrentes são confrontados

18:34
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior - Big Brother

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

18:22
Leandro está a apaixonar-se por Pedro Jorge? - Big Brother
01:37

Leandro está a apaixonar-se por Pedro Jorge?

18:19
Liliana fala sobre Zé a Fábio: «Não confio...» - Big Brother
04:03

Liliana fala sobre Zé a Fábio: «Não confio...»

18:12
É o fim? Liliana passada com Fábio: «Não quero um homem assim lá fora» - Big Brother
03:35

É o fim? Liliana passada com Fábio: «Não quero um homem assim lá fora»

18:00
Marcia Soares sobre Dylan: «Vai ser relembrado pelas quatro bofetadas e a Vera como mãe guerreira» - Big Brother
01:01

Marcia Soares sobre Dylan: «Vai ser relembrado pelas quatro bofetadas e a Vera como mãe guerreira»

17:36
Marisa Susana e Liliana falam de Inês pelas costas: «Veio para O Congela» - Big Brother
07:06

Marisa Susana e Liliana falam de Inês pelas costas: «Veio para O Congela»

17:28
Bruna: «Há aqui pessoas que não quero que adivinhem o meu segredo» - Big Brother
08:03

Bruna: «Há aqui pessoas que não quero que adivinhem o meu segredo»

17:09
Inês pensa ter descoberto o segredo de Dylan! Será que acertou? - Big Brother
02:02

Inês pensa ter descoberto o segredo de Dylan! Será que acertou?

16:50
Pedro Jorge passa-se com Marisa à frente de Leandro: «Estou farto de te aturar» - Big Brother
09:41

Pedro Jorge passa-se com Marisa à frente de Leandro: «Estou farto de te aturar»

16:49
Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan - Big Brother

Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

  • Secret Story
  • Há 2h e 41min
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior - Big Brother

Houve um pormenor no tenso confronto de Dylan e Vera que passou despercebido, mas que mudou o desfecho do mesmo.

Vera foi expulsa do Secret Story 9 depois de agredir Dylan durante a cadeira quente do pós-gala, na madrugada desta segunda-feira, 20 de outubro. Porém, houve um pormenor no confronto entre os dois que quase ninguém reparou e que evitou que escalasse ainda mais.

Depois de Vera dar os estalos a Dylan, e enquanto continuava a encará-lo olhos nos olhos, o concorrente respirou fundo e engoliu em seco, demonstrando um claro gesto de autocontrolo, para que o confronto não se tornasse pior.

Ora veja aqui o momento: 

Arrependida? Vera quebra o silêncio após expulsão do “Secret Story 9”- e não esquece Dylan

A noite de ontem no “Secret Story 9” foi marcada por fortes emoções e uma das decisões mais duras desta edição. Vera foi expulsa por decisão da Voz, depois de agredir o colega Dylan com dois estalos na cara. O momento da expulsão foi transmitido em direto, durante o Especial conduzido por Cristina Ferreira, e ficou marcado por lágrimas e uma conversa intensa entre a apresentadora e a concorrente.

Já esta manhã, Vera regressou à televisão como convidada do programa “Dois às 10”, também conduzido por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Com visível emoção, a ex-concorrente falou sobre o que sentiu no momento da expulsão, fez um balanço da sua participação e reagiu às imagens que surpreenderam os telespectadores.

Logo no início da conversa, Cristina Ferreira questionou Vera se se arrepende do que aconteceu com Dylan. A resposta foi imediata: “Sim…”

E à pergunta “Se o Dylan estivesse aqui, tu pedias-lhe desculpa?”, Vera respondeu de forma direta: “Sim.”

 

Durante a entrevista, Vera explicou ainda o que correu mal na relação com Dylan, com quem manteve uma ligação próxima dentro da casa:

“O que falhou ali foi… num momento de uma dinâmica, ele começou a explicar certos acontecimentos de uma relação passada dele… e acho feio tentarmos diminuir alguém e contar algo muito privado sobre outra pessoa que não está ali para se defender. Foi a partir daí que dei um passo atrás.”

A ex-concorrente esclareceu que a aproximação inicial entre ambos foi apenas fruto de “entusiasmo”, acrescentando que, segundo Dylan, “os dois poderiam ir até à final se fossem um casal.”

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo. 

Apesar da expulsão, Vera garantiu estar arrependida e pronta para seguir em frente, afirmando que traz boas memórias da casa mais vigiada do país.

Em cima, veja as galerias de imagens da ex-concorrente que preparámos para si.

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

