O momento que deixou o estúdio de boca aberta: Mãe de Dylan arrasa Vera e diz que não a quer como nora

A gala deste domingo do Secret Story 9 ficou marcada por um momento inesperado e cheio de sinceridade. Cristina Ferreira quis saber a opinião da mãe de Dylan sobre a ligação entre o filho e Vera, e a resposta deixou o estúdio em choque.

«Acho que aquilo não é nada», afirmou sem hesitar, afirmando que não acredita que exista qualquer romance entre os dois concorrentes. A mãe de Dylan explicou ainda que não gostaria de ver Vera como nora, de forma tão direta que até surpreendeu a apresentadora.

As palavras diretas e sem filtros rapidamente se tornaram um dos momentos mais marcantes da noite.

Este momento promete agitar as próximas semanas, sobretudo depois de Dylan e Vera terem protagonizado beijos recentes dentro da casa, deixando no ar a dúvida sobre o que realmente existe entre os dois.

Veja o momento: