Traição? Dylan não esconde a revolta após o fim com Vera e aproximação de Inês

Traição? Dylan não esconde a revolta após o fim com Vera e aproximação de Inês

  Secret Story
  Há 3h e 19min
Dylan mostrou-se revoltado com a aproximação entre Vera e Inês, após o inesperado fim da relação dentro da casa do Secret Story 9.

A gala do último domingo do Secret Story 9 ficou marcada por uma autêntica reviravolta que ninguém previa. Dylan e Vera, uma das duplas que mais prometia dentro da casa, decidiram colocar um ponto final na relação. O motivo? Uma aproximação cada vez mais evidente entre Vera e Inês, que tem dado muito que falar entre os concorrentes e os fãs do programa.

Nos últimos dias, as duas concorrentes têm-se mostrado particularmente cúmplices, trocando confidências, olhares e momentos de carinho. Vera chegou mesmo a admitir sentir interesse por algo mais com Inês, uma revelação que apanhou todos de surpresa, especialmente Dylan, que não escondeu o choque e o desconforto com a situação.

Desde então, o ambiente dentro da casa tem estado tenso. Dylan sente-se traído e magoado, afirmando que nunca esperava ver Vera envolver-se com outra pessoa.

As declarações de Dylan geraram desconforto entre os colegas, que tentaram acalmá-lo, embora alguns tenham partilhado da sua perplexidade. Vários concorrentes criticaram também o facto de Vera e Inês continuarem a dormir juntas, mesmo após negarem publicamente qualquer envolvimento amoroso.

Antes da festa desta quarta-feira, dia 15 de outubro, a tensão atingiu um novo ponto. Enquanto alguns concorrentes conversavam no exterior da casa sobre o “triângulo” entre Inês, Vera e Dylan, o jovem acabou por desabafar sobre tudo o que estava a sentir: «Não quero levar com aquela gaja. Nem posso vê-la pintada já», desabafou Dylan, visivelmente irritado, perante os colegas.

Mas o desabafo não ficou por aí. O concorrente foi mais longe e mencionou até as filhas de Vera, questionando o comportamento da colega: «Como é que ela consegue fazer isto? E agora sim, vou tocar no nome das filhas, sem ofendê-las, mas, com duas crianças de 10 e 8 anos a ver a mãe a fazer isto… a estar com um homem durante um mês e depois largá-lo porque disse que estava apaixonada por uma mulher?»

A tensão é palpável e, segundo quem acompanha o reality show, o clima na casa nunca esteve tão carregado. Dylan evita o contacto com Vera, afirmando já não conseguir sequer olhar para ela. Do outro lado, Vera surge várias vezes em lágrimas, visivelmente incomodada com toda esta situação.

 

