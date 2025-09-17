A Voz é soberana e já aplicou a primeira sanção a um concorrente. Saiba mais

O novo Secret Story já começou no passado domingo, mas esta terça-feira foi também dia de estreias na casa mais vigiada do País.

No final da noite de ontem assistimos à primeira sanção da Voz a um concorrente, neste caso a Dylan, que perdeu dinheiro por revelar o que se tinha passado no confessionário com a Voz e Cristina Ferreira - durante o Especial - a Vera.

Imediatamente após sair do confessionário, Dylan foi confrontado pela Voz com o que tinha acabado de fazer e apesar de se ter tentado justificar, não teve hipótese.

O soberano avisou Dylan de que as regras da casa são para cumprir, havendo sempre consequências para quem não o fizer e, neste caso, retirou 500 euros da sua conta. O grupo ficou também avisado para que tal situação não se volte a repetir.

Mas esta não foi a única estreia ontem. Dois dias depois de começar o Secret Story já se ouviu o som da buzina dos segredos pela primeira vez. Dylan e Mariana quiseram tentar a sorte e apostar no segredo de um dos colegas, neste caso dois.

«Somos mãe e filho» foi o segredo que Dylan e Liliana consideraram que corresponderia a Marisa Susana e Rui, respetivamente. Os dois concorrentes tocaram no botão esta terça-feira e partilharam a teoria com todo o grupo na sala, aguardando pelo veredito da Voz.

Infelizmente (ou felizmente para Marisa Susana e Rui) Dylan e Liliana não acertaram no segredo dos colegas e perderam assim todo o seu dinheiro para a conta deles, que ficam agora um bocadinho mais ricos.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entraram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

A nova casa surpreende com cenários renovados e espaços inéditos. O mistério funde-se num ambiente em que cada detalhe pode esconder uma pista valiosa.

O público já se deparou com segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo pode mudar num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País, através do site do Secret Story e da app TVI Reality e fique a par de tudo.

Percorra a galeria de fotografias com todos os concorrentes do novo Secret Story.