Momento inesperado junta Dylan, Rui e alguém do Secret Story, mas não é quem está à espera

O ambiente no ginásio ficou mais animado do que nunca. Dylan, Rui e Zé, o ex-noivo de Liliana, partilharam vídeos lado a lado durante um treino que rapidamente chamou a atenção dos fãs. Entre exercícios, brincadeiras e muitas gargalhadas, os três mostraram que a boa disposição é regra obrigatória nos seus encontros.

Nas stories partilhadas, vê-se o trio motivado, em sintonia e claramente a divertir-se enquanto treina.

Num ambiente leve e descontraído, o treino transformou-se num momento de união e risadas, provando que, para estes amigos, manter a forma também pode ser sinónimo de diversão.

Veja tudo aqui: