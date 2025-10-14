Membro de banda popular e ex-concorrente do Big Brother vai ser pai: e já se sabe o sexo do bebé

Edmundo Vieira, ex-concorrente do Big Brother VIP, vai ser pai pela segunda vez. O bebé, o primeiro filho do cantor dos D'ZRT com Beatriz Pereira, será um menino.

A boa-nova foi partilhada pelo casal através de um vídeo publicado no Instagram. «Andei estes meses todos convencida de que o pincel da vida ia colorir as nossas paredes de rosa... Mas o céu, com a sua sabedoria de sempre, arranjou uma forma bonita de lembrar que nunca nos abandonará», revelou Beatriz Pereira.

«Vem aí um pedacinho de céu. Um menino. Mais uma prova de que o universo tem tudo planeado e que apenas escreve as histórias de amor à sua maneira. Estou à tua espera, meu amor», acrescentou a companheira de Edmundo Vieira.

Na caixa de comentários, o músico reagiu com uma mensagem breve, mas cheia de ternura. «Nosso», escreveu, acompanhando com dois corações azuis.

Pode ver aqui o vídeo do momento:

De recordar que Edmundo Vieira já é pai de Miguel, de 17 anos, fruto de uma anterior relação com Andreia Azevedo.

