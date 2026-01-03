Esta foi a forma como Edmundo Vieira decidiu homenagear Angélico Vieira através do filho. E a escolha emociona qualquer um

Edmundo Vieira partilhou uma novidade emocionante que deixou seguidores de lágrimas nos olhos: o segundo filho vai chamar-se Angel, em homenagem ao amigo Angélico Vieira. O anúncio foi feito no dia 1 de janeiro, data em que o cantor falecido completaria 43 anos.

Na fotografia partilhada pode ver-se um bordado para o bebé, onde se lê o nome "Angel", uma clara referência ao cantor que partiu prematuramente.

Na descrição da publicação, Edmundo Vieira escreveu: «Hoje num dia especial, tenho algo muito bonito para partilhar com vocês. Há nomes que não se escolhem. Sentem-se. My baby Angel. Ansioso pela tua chegada.»

A caixa de comentários rapidamente se encheu de comentários que elogiam a atitude do cantor: «Que lindo. toda a felicidade do mundo para vocês», «nome bem escolhido para relembrar o nosso Angélico», entre outras mensagens que felicitam o cantor pela escolha.