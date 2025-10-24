Eduardo Ferreira quebra o silêncio sobre Marco Paulo e revela segredos nunca contados

Esta sexta-feira, o Dois às 10 assinalou um ano desde o falecimento de Marco Paulo, uma das vozes mais emblemáticas da música portuguesa. Em estúdio, Cláudio Ramos recebeu Eduardo Ferreira, bombeiro, amigo próximo e ex-concorrente do Big Brother Verão, que abriu o coração sobre a relação que o unia ao cantor.

Ao longo da conversa, Eduardo quis esclarecer alguns dos rumores que marcaram o último ano, nomeadamente as alegações de que teria sido namorado de Marco Paulo. «O Marco nunca chegou à minha beira e disse ‘estou apaixonado por ti’. A nossa relação sempre foi de amizade, de carinho e de respeito. A família dele sempre soube da amizade que tínhamos», afirmou.

Sobre o facto de ter sido nomeado herdeiro de Marco Paulo, Eduardo Ferreira explicou que encarou o gesto como um sinal de gratidão. «Acho que foi um ‘obrigado’. O Marco Paulo, quando vinha para Braga, chegou a confidenciar-me: "A minha vida foi uma mentira, até o meu nome"». Foi junto do bombeiro que o cantor encontrou alegria, felicidade e liberdade para ser verdadeiro.

Veja o momento:

Confrontado com rumores de desentendimentos com outros herdeiros, Eduardo optou pela discrição, mas deixou uma mensagem clara:

Entre emoção e serenidade, a entrevista foi marcada por recordações, afetos e pela vontade de preservar a memória de Marco Paulo. Não apenas como artista, mas como homem e amigo.

Veja a entrevista completa aqui

