Eduardo Ferreira revela porque não visita a campa do Marco Paulo e o motivo é surreal

Herdeiro de Marco Paulo surpreendeu tudo e todos ao fazer a peregrinação até Fátima antes de entrar no 'Big Brother Verão'

Eduardo Ferreira, herdeiro e companheiro de longa data de Marco Paulo, concedeu uma entrevista à revista TV7 Dias onde abordou a sua vida após a morte do cantor, falecido há cerca de um ano. Entre várias revelações, uma em particular chamou a atenção dos leitores: o bombeiro admitiu que evita visitar o jazigo onde o artista está sepultado.

“Tenho medo de encontrar lá alguma fã e que me insulte, há algumas mais fervorosas e que me estão sempre a insultar e dizem-me ‘um dia quando te apanhar, vais ver…’”, confessou Eduardo Ferreira à publicação.

O herdeiro de Marco Paulo explicou que prefere manter alguma distância por receio de confrontos com admiradoras mais extremas do intérprete de “Eu Tenho Dois Amores”.

As declarações não passaram despercebidas. O comentador Hugo Mendes não poupou críticas – e gargalhadas – à justificação do bombeiro.

“O Eduardo que me perdoe eu estar a rir-me disto, mas isto é comédia”, começou por dizer, entre risos. “Como é que o Eduardo pode dizer isto? Estive com ele num concerto de homenagem ao Telmo Miranda, onde se havia sítio com mais fãs era naquele concerto. Eu não vi o Eduardo com seguranças e esteve muito bem. (…) Há mil formas de justificar, podia dizer ‘não sou de visitar cemitérios’, ou ‘não preciso de ir lá para lembrar o Marco Paulo’. Mas o que é que ele escolhe dizer? ‘Tenho medo das fãs’”, ironizou.

Apesar do tom divertido, Hugo Mendes também fez questão de sublinhar a importância de Eduardo Ferreira na vida do cantor:

“O Eduardo tratou muito bem do Marco Paulo, isso ninguém tem dúvidas. E de certeza absoluta que havia um encantamento gigante por parte do Marco Paulo em relação ao Eduardo — só isso justifica que lhe tenha deixado parte do que construiu”, destacou.

Recorde-se que, Eduardo Ferreira foi um dos concorrentes do "Big Brother 2025", e aqui mostrou a sua "Curva da Vida" perante Portugal inteiro. Veja o vídeo na íntegra, em baixo.

A entrevista de Eduardo Ferreira volta assim a colocar o seu nome em destaque, mostrando que, mesmo após a morte do cantor, o legado e o carinho dos fãs de Marco Paulo continuam bem vivos — e, ao que tudo indica, bastante intensos.