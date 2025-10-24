Um ano sem Marco Paulo: Herdeiro, Dudu Ferreira, recorda-o com gesto comovente

Marco Paulo partiu há precisamente um ano, mas a sua memória continua a ser celebrada por quem o amou e admirou. Entre os muitos que recordaram o artista, destacou-se Eduardo Ferreira — conhecido como Dudu Ferreira —, um dos seus herdeiros e amigo próximo, que prestou uma tocante homenagem ao cantor.

Nas redes sociais, Dudu partilhou um vídeo onde surge acompanhado de outros bombeiros, a cantar uma das músicas de Marco Paulo. Na legenda, escreveu: «Céu hoje está em festa».

Num texto carregado de emoção, o amigo do eterno intérprete de “Ninguém, Ninguém” confessou que a saudade continua a marcar o dia a dia: «Hoje faz um ano que meu querido Marco Paulo partiu, e a saudade continua viva em cada lembrança, em cada gesto, em cada silêncio. O tempo passou, mas a ausência ainda pesa, e o coração ainda sente falta do sorriso, das palavras e da presença que iluminavam os dias.»

Dudu Ferreira terminou a homenagem com palavras que refletem o carinho e o respeito que sempre teve pelo cantor: «A morte pode ter levado o corpo, mas jamais levará o que tu fostes, exemplo de bondade, amizade e carinho. Obrigado por tudo. Esta homenagem é para ti».

Recorde a Curva da Vida do cantor...

Eduardo Ferreira foi um dos concorrentes do "Big Brother Verão", e aqui mostrou a sua "Curva da Vida" perante Portugal inteiro. Veja o vídeo na íntegra, em baixo.

A entrevista de Eduardo Ferreira volta assim a colocar o seu nome em destaque, mostrando que, mesmo após a morte do cantor, o legado e o carinho dos fãs de Marco Paulo continuam bem vivos — e, ao que tudo indica, bastante intensos.