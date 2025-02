Ex-vencedora do Secret Story foi mãe e mostrou toda a experiência! Supreenda-se aqui com as imagens

Elisabete Moutinho foi pela segunda vez do pequeno Benjamim.

O bebé nasceu no dia 15 de janeiro e a ex-concorrente mostra-se radiante ao celebrar o primeiro mês de vida hoje.

Com apenas 23 anos, Elisabete Moutinho tornou-se a primeira mulher a vencer o reality show da TVI, Casa dos Segredos 5, em 2014. Agora, foi mãe pela segunda vez e os registos são amorosos. A ex-concorrente do Secret Story 5, foi mãe pela segunda vez.

O pequeno Benjamim nasceu dia 15 de janeiro e veio fazer companhia a Valentina, de um ano, ambos fruto do relacionamento de Elisabete com Pedro Cell.

No Instagram, Elisabete partilhou uma fotografia do nascimento com uma legenda muito especial: As águas rebentaram pelas 2h30 da manhã, e depois de um banho vestimo-nos para vir para o hospital. A madrinha entretanto veio buscar a Valentina, e aí o nosso coração ficou apertadinho…», escreveu.

«As contrações começaram em casa, no carro já estavam bastante seguidas!! Dei entrada no hospital já com bastantes dores pelas 4h30. Quando observada já tinha 5 dedos de dilatação, depois da epidural finalmente deixei de sentir dor e consegui “desfrutar”», acrescentou a nortenha.

A ex-concorrente continuou o relato do parto: «Rapidamente fiz a dilatação, um pouco antes das 9h comecei a puxar e só sofri de forma intensa nos últimos 30 minutos. 10h30 ele veio para os meus braços, estávamos muito emocionados. Estamos tão felizes com a tua chegada Benjamin, a Valentina em breve vem-te conhecer», rematou.

Dias depois, Elisabete Moutinho mostrou um vídeo do parto, com uma nova legenda emotiva: «"O primeiro choro do nosso bebé não é apenas um som: é o som da vida que é celebrada, é o eco de um novo começo que promete trazer sorrisos, desafios e infinitas histórias de amor". Obrigada por nos teres escolhido para teus Pais nosso amor Benjamin».

Depois de tudo isto, foi chegado o momento do encontro de irmãos, onde a pequena Valentina conheceu o bebé Benjamim, num vídeo emocionante: «O momento mais desejado por nós!!», escreveu Elisabete Moutinho na legenda da publicação.