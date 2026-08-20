Depois de dois filhos e com quase 40 anos: este é o segredo desta estrela da televisão para um corpo sem gordura localizada

Elisabete Moutinho decidiu usar as redes sociais para partilhar uma reflexão sobre a fase da vida em que se encontra e, ao mesmo tempo, mostrar o resultado dos cuidados que tem consigo própria. Num vídeo, a ex-concorrente do reality show exibe a sua silhueta e deixa uma mensagem que rapidamente despertou a atenção.

Aos 35 anos e depois de ser mãe de dois filhos, Elisabete assume que cuidar de si continua a ser uma das suas prioridades. Na publicação, enumerou aquilo que considera importante na sua vida atualmente: «Os meus filhos. Cuidar de mim. A minha alimentação. Treinar. Sentir-me bem no meu corpo. A minha independência. Os meus sonhos. E a vontade de continuar a crescer»

Mais do que falar apenas da aparência física, Elisabete Moutinho aproveitou a publicação para reforçar uma mensagem de autoestima e de valorização pessoal . A ex-concorrente mostra que, para si, sentir-se bem vai muito além da imagem que vê ao espelho. E deixa ainda uma garantia sobre esta nova fase da sua vida: «Porque aos 35… ainda estou só a começar.»

A publicação termina com uma mensagem de força e determinação: «Vamos a isso 💪🏽🤍», numa demonstração de que Elisabete pretende continuar focada nos seus objetivos e no bem-estar.

A partilha não passou despercebida e os seguidores rapidamente reagiram ao vídeo, com vários elogios à forma física da ex-concorrente. Depois de duas gravidezes, Elisabete Moutinho mostra-se confiante e deixa claro que disciplina, alimentação, treino e, sobretudo, sentir-se bem consigo própria fazem parte da sua rotina.