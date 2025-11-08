Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Elisabete Moutinho celebra o primeiro mês de vida do filho e há um detalhe amoroso na festa

Elisabete Moutinho é uma mulher preocupada com a sua imagem. Além de ser seguidora de uma alimentação equilibrada e de atividade física regular, a vencedora do Secret Story 5 decidiu aventurar-se e recorrer a intervenções estéticas para disfarçar as marcas de envelhecimento do rosto.

No Instagram, Beta, como é carinhosamente tratada, partilhou um vídeo em que mostra o antes e depois da correção que fez: colocou ácido hiaurónico e botox nas rugas de expressão e ainda nos lábios.

«Confio apenas em mãos experientes quando o assunto é cuidar da minha pele. Na clínica onde sempre me sinto segura, fiz a aplicação de botox e ácido hialurónico de forma subtil e natural», começou por escrever, na legenda da publicação.

«O objetivo não é mudar, mas realçar o que já existe, com leveza e harmonia. É incrível como pequenos ajustes fazem tanta diferença quando são feitos com profissionalismo e bom gosto», acrescentou.

Os fãs adoraram a mudança: «Verdade, ficou muito natural! ❤️», «Lindíssima 😍», «Ainda mais bonita 😍», pode ler-se, nos comentários.