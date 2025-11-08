Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Ao Minuto

22:41
Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo» - Big Brother
01:10

Aviões continuam a dar falatório... e Marisa critica postura de Bruno: «Faz sempre o mesmo»

22:38
Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem - Big Brother
00:45

Apalpões e beijos escaldantes na cama: Liliana e Fábio não se resistem

22:23
De comer e chorar por mais! Marisa Susana ensina receita fácil para aproveitar bananas - Big Brother
04:10

De comer e chorar por mais! Marisa Susana ensina receita fácil para aproveitar bananas

22:09
«Só apareces assim...»: Ana Cristina implacável com Bruno - Big Brother
02:03

«Só apareces assim...»: Ana Cristina implacável com Bruno

22:02
Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu - Big Brother

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

21:45
Casa 'cai em cima' de Leandro: «Está a cair no ridículo» - Big Brother
01:50

Casa 'cai em cima' de Leandro: «Está a cair no ridículo»

21:37
Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida - Big Brother

Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

21:21
Apaixonado? Leandro faz revelação inesperada sobre colega da casa - Big Brother
04:29

Apaixonado? Leandro faz revelação inesperada sobre colega da casa

21:04
Em risco de serem apanhados! Marisa e Pedro trocam beijo na boca - Big Brother
03:52

Em risco de serem apanhados! Marisa e Pedro trocam beijo na boca

19:43
Atitude de Pedro gera alvoroço: «Quer meter-se entre o Dylan e a Inês» - Big Brother
01:35

Atitude de Pedro gera alvoroço: «Quer meter-se entre o Dylan e a Inês»

19:41
Gesto maroto? Liliana põe travão a Fábio - Big Brother
01:41

Gesto maroto? Liliana põe travão a Fábio

19:36
O clima aquece! Dylan e Inês trocam beijos e carinhos debaixo dos lençóis - Big Brother
02:02

O clima aquece! Dylan e Inês trocam beijos e carinhos debaixo dos lençóis

19:05
Vera ainda é assunto! Dylan revela: «Não acredito que tenha sido...» - Big Brother
01:43

Vera ainda é assunto! Dylan revela: «Não acredito que tenha sido...»

18:54
«Se calhar tinha reagido como a Vera»: Marisa faz confissão explosiva - Big Brother
02:35

«Se calhar tinha reagido como a Vera»: Marisa faz confissão explosiva

18:05
Ana Cristina e Raquel põem fim à amizade? A discussão que está a dar falatório - Big Brother
02:01

Ana Cristina e Raquel põem fim à amizade? A discussão que está a dar falatório

17:59
Pedido de namoro à vista! Fábio mostra-se cada vez mais derretido com Liliana - Big Brother
02:23

Pedido de namoro à vista! Fábio mostra-se cada vez mais derretido com Liliana

17:48
Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis' - Big Brother
03:00

Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'

17:42
Ana Cristina debaixo do fogo: Dylan confronta a concorrente e gera tensão na casa - Big Brother
02:59

Ana Cristina debaixo do fogo: Dylan confronta a concorrente e gera tensão na casa

17:31
Raquel aponta o dedo a Leandro: «Está ali a controlar o que toda a gente come» - Big Brother
03:03

Raquel aponta o dedo a Leandro: «Está ali a controlar o que toda a gente come»

17:19
Imagens na íntegra! Este foi o primeiro beijo 'caliente' de Inês e Dylan - Big Brother
01:11

Imagens na íntegra! Este foi o primeiro beijo 'caliente' de Inês e Dylan

17:19
Este é o novo look de Fábio. E as reações nas redes sociais não se fizeram esperar - Big Brother
01:09

Este é o novo look de Fábio. E as reações nas redes sociais não se fizeram esperar

17:02
Crise na relação? Fábio impõe limites a Liliana - Big Brother
02:47

Crise na relação? Fábio impõe limites a Liliana

16:58
Liliana faz mudança radical no visual de Fábio e as reações são hilariantes - Big Brother
01:28

Liliana faz mudança radical no visual de Fábio e as reações são hilariantes

16:53
«Podes ir descansar para casa» : Liliana e Raquel pegam-se em discussão sem fim - Big Brother
02:38

«Podes ir descansar para casa» : Liliana e Raquel pegam-se em discussão sem fim

16:09
Avião deixa a casa num reboliço! Leandro passa-se com colegas após sanção pesada - Big Brother
04:30

Avião deixa a casa num reboliço! Leandro passa-se com colegas após sanção pesada

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

  • Secret Story
  • Ontem às 19:07
Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois - Big Brother

A vencedora do Secret Story 9 fez uma intervenção estética e mostrou tudo aos fãs.

Elisabete Moutinho é uma mulher preocupada com a sua imagem. Além de ser seguidora de uma alimentação equilibrada e de atividade física regular, a vencedora do Secret Story 5 decidiu aventurar-se e recorrer a intervenções estéticas para disfarçar as marcas de envelhecimento do rosto.

No Instagram, Beta, como é carinhosamente tratada, partilhou um vídeo em que mostra o antes e depois da correção que fez: colocou ácido hiaurónico e botox nas rugas de expressão e ainda nos lábios.

«Confio apenas em mãos experientes quando o assunto é cuidar da minha pele. Na clínica onde sempre me sinto segura, fiz a aplicação de botox e ácido hialurónico de forma subtil e natural», começou por escrever, na legenda da publicação. 

«O objetivo não é mudar, mas realçar o que já existe, com leveza e harmonia. É incrível como pequenos ajustes fazem tanta diferença quando são feitos com profissionalismo e bom gosto», acrescentou.

Os fãs adoraram a mudança: «Verdade, ficou muito natural! ❤️», «Lindíssima 😍», «Ainda mais bonita 😍», pode ler-se, nos comentários. 

Pode ver aqui o antes e depois:

Relacionados

Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas

Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Sem medo da mudança! Elisabete Moutinho revela novo visual e recebe rasgados elogios

Ex-vencedora do Secret Story foi mãe e mostrou toda a experiência! Supreenda-se aqui com as imagens
Temas: Elisabete Moutinho Estetica

Fora da Casa

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Há 2h e 22min
Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Ontem às 17:48
Sabia que este ex-concorrente polémico já foi militar? Agora, reagiu ao regresso da 1ª Companhia

Sabia que este ex-concorrente polémico já foi militar? Agora, reagiu ao regresso da 1ª Companhia

Ontem às 13:06
Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Ontem às 11:38
Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado

Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado

7 nov, 19:23
O segredo destes ex-concorrentes que está “ligado” a Marisa e Pedro Jorge

O segredo destes ex-concorrentes que está “ligado” a Marisa e Pedro Jorge

7 nov, 19:01
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo
03:22

Novo avião sobrevoa a casa - e os concorrentes recebem castigo severo

Ontem às 16:00
Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'
03:00

Grávida? Rumores sobre Marisa deixam Pedro em 'maus lençóis'

Ontem às 17:48
Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Marcia Soares aparece ao lado de figura icónica dos reality shows da TVI

Ontem às 11:38
A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

A Internet não fala de outra coisa. Fora do Secret Story, Vera volta a viralizar: as imagens que mostram tudo

28 out, 15:53
Emocionante: Esta foi a reação de Pedro ao ver Marisa em lágrimas
03:34

Emocionante: Esta foi a reação de Pedro ao ver Marisa em lágrimas

Ontem às 15:19
Ver Mais

Notícias

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Indireta? Pedro deixa mensagem misteriosa sobre ciúmes antes de entrar no Secret Story: e Marisa reagiu

Há 2h e 22min
Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

Inês e Liliana comparadas por causa do fim das relações: mas há uma diferença que não passou despercebida

Há 2h e 47min
Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Elisabete Moutinho submete-se a intervenção estética e os resultados impressionam. Veja o antes e depois

Ontem às 19:07
A culpa é de Inês e Dylan! Marcia Soares expõe segredo íntimo após beijo polémico no Secret Story

A culpa é de Inês e Dylan! Marcia Soares expõe segredo íntimo após beijo polémico no Secret Story

Ontem às 18:44
Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Continua a ver as "sobrinhas"? Catarina Miranda dá novos detalhes sobre a zanga com Sérgio Duarte

Ontem às 17:48
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

7 nov, 17:47
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

6 nov, 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

6 nov, 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

Em momento crucial, Bruna Gomes deseja: "Que Deus abençoe os teus sonhos, Bernardo"

Há 3h e 8min
Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

Ao lado de Nelson Fernandes, Solange Tavares revela: "Hoje partilho algo que nunca tinha mostrado"

Há 3h e 37min
"O meu novo bebé". Bárbara Parada partilha importante novidade: "Ele foi um 'descuido'"

"O meu novo bebé". Bárbara Parada partilha importante novidade: "Ele foi um 'descuido'"

Ontem às 17:46
Após um mês, Nucha toma importante decisão e desabafa: "Até tenho algum receio"

Após um mês, Nucha toma importante decisão e desabafa: "Até tenho algum receio"

Ontem às 13:54
"A minha número 1": separado de Sónia Jesus, Vitó cúmplice de pessoa especial!

"A minha número 1": separado de Sónia Jesus, Vitó cúmplice de pessoa especial!

Ontem às 10:49
Ver Mais Outros Sites