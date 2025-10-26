Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Elisabete Moutinho celebra o primeiro mês de vida do filho e há um detalhe amoroso na festa

Elisabete Moutinho passou por um susto com a filha, Valentina, após um acidente que a levou ao hospital. «Viemos ao hospital, estamos na ortopedia. A Valentina aleijou-se a brincar», começou por revelar a vencedora do Secret Story - Casa dos Segredos 5, através do Instagram.

«A Valentina caiu mal num escorrega», explicou aos fãs, mais tarde, na legenda de uma outra publicação que fez, em que mostrou uma série de imagens do episódio.

O diagnóstico acabou por ser mais sério do que Elisabete esperava. «O ortopedista pensava que não ia ser nada, mas quando viu o raio-X disse que tinha uma pequena fratura na zona da canela, mas que após quatro semanas ia ficar bem. Daqui a uma semana, voltamos ao hospital para reforçar o gesso», revelou a influencer.

Apesar do susto, a pequena Valentina já se encontra em recuperação. Mais tarde, Elisabete Moutinho partilhou novas imagens, em que mostra a filha a descansar e a recuperar em casa.

Recorde-se que Valentina é fruto do noivado de Elisabete Moutinho com Pedro Cell. O casal tem ainda um filho, Benjamin, nascido em janeiro deste ano.