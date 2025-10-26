Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

Ao Minuto

O exterior 'entra' na casa e há alguém em perigo iminente: Todos os detalhes da gala desta noite do Secret Story

19:19
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

19:18
03:07

Marisa revelou o segredo enquanto dormia? Correria ao confessionário já começou

13:18
10:03

Liliana declara o fim a Fábio? «Não te vou apoiar tanto como pensava em apoiar»

13:17
10:03

Confronto entre Liliana e Fábio: «Se gostasses mesmo de mim, não fazias o que me fizeste»

13:08
08:15

Liliana assumiu o papel de má? Dylan aconselha: «Nunca é tarde para mudar»

12:45
07:03

Dylan critica Ana Cristina: «Se foste tu, és ridícula»

12:34
07:12

Dylan critica Bruno: «Ele não está a ser verdadeiro»

12:12
13:04

Liliana faz revelações sobre Fábio: «O que ele me fez ontem (...) Disse que eu o obriguei a...»

12:11
13:04

Fim de relação à vista? Liliana desabafa sobre Fábio: «Estou muito magoada»

12:02
09:07

Nova aliança na casa? Leandro e Rui unidos para descobrir segredos

11:56
03:27

Grupo de Dylan fala da aparência e intervenções estéticas de Mariana pelas costas: «Ela é louca»

11:33
04:54

Dylan sobre Leandro: «Mano a mano, não tinha medo de...»

11:20
05:17

Marisa Susana e Bruna em bate boca: «Andas tão arrogante»

11:04
10:40

Leandro promete: «Aquelas duas pessoas, enquanto elas existirem aqui...»

10:58
05:49

Pedro Jorge arrasa Ana: «Viste o que ela fez? Ela é sempre à javardice»

10:49
01:30

Leandro desvendou o segredo de Raquel? «Eu já sei a frase»

10:34
07:50

Rui teme a gala de hoje? «Acrediam que eu possa sair esta noite»

10:24
01:39

Manhã de mimos: Os abraços calorosos de Pedro Jorge, Marisa e Leandro

09:31
O rival surpreendente e o aliado de Zé, caso entrasse no “Secret Story 9”

22:57
03:10

Nova Pista? Leandro associa enigma a segredo de Ana Cristina

22:24
01:36

Marisa declara-se ao marido. As palavras ditas derretem qualquer um

22:06
01:44

Pedro Jorge faz pedido especial a Marisa

21:48
03:01

«Vêm-se meter comigo, depois não se queixem»: Leandro implacável com Rui

21:39
05:25

«Eu quero uma relação sem discussões»: Fábio impõe limites a Liliana

Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...»

  • Secret Story
  • Há 2h e 2min
Filha de Elisabete Moutinho vai parar ao hospital: «O médico pensava que não ia ser nada, mas quando viu...» - Big Brother

Elisabete Moutinho, vencedora da Casa dos Segredos 5, apanha susto com a filha Valentina.

Elisabete Moutinho passou por um susto com a filha, Valentina, após um acidente que a levou ao hospital. «Viemos ao hospital, estamos na ortopedia. A Valentina aleijou-se a brincar», começou por revelar a vencedora do Secret Story - Casa dos Segredos 5, através do Instagram.

«A Valentina caiu mal num escorrega», explicou aos fãs, mais tarde, na legenda de uma outra publicação que fez, em que mostrou uma série de imagens do episódio. 

O diagnóstico acabou por ser mais sério do que Elisabete esperava. «O ortopedista pensava que não ia ser nada, mas quando viu o raio-X disse que tinha uma pequena fratura na zona da canela, mas que após quatro semanas ia ficar bem. Daqui a uma semana, voltamos ao hospital para reforçar o gesso», revelou a influencer.

Apesar do susto, a pequena Valentina já se encontra em recuperação. Mais tarde, Elisabete Moutinho partilhou novas imagens, em que mostra a filha a descansar e a recuperar em casa.

Recorde-se que Valentina é fruto do noivado de Elisabete Moutinho com Pedro Cell. O casal tem ainda um filho, Benjamin, nascido em janeiro deste ano.

Temas: Elisabete Moutinho Filha

