O tempo parou! Vencedora do Secret Story partilha fotos que provam que nada mudou (e os fãs estão rendidos)

Elisabete Moutinho partilhou uma "viagem" pelos últimos 10 anos da sua vida e deixou uma reflexão emocionante nas redes sociais. A vencedora do Secret Story 5 recordou as suas conquistas numa publicação feita no dia 10 de janeiro, acompanhada de fotografias que descreveu como autênticos "tesourinhos".

Na legenda, a empresária relembrou cada momento marcante da última década: «10 anos se passaram…Throwback 2016. Sessões de fotos que eram sonhos. Presenças que pareciam impossíveis. Dois programas de televisão que um dia só imaginei. Sempre fui movida pela força de não desistir. Pelo treino. Pela disciplina. E pela alegria de dar aulas a pessoas incríveis, que também me ensinaram tanto quanto eu ensinei. Pelo caminho, encontrei o amor da minha vida. Mudei de loja três vezes…porque crescer também é ter coragem de mudar. E a maior conquista de todas: engravidei duas vezes.», começou por escrever a ex-concorrente.

Por fim, deixou uma reflexão sobre o que aprendeu: «Aprendi que a motivação constrói caminhos. Que a consistência transforma sonhos em realidade. E que quando acreditamos em nós, a vida responde. À minha família, que é o meu porto seguro, a minha força diária e o maior motivo de tudo.», concluiu.