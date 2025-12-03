Conhecida ex-concorrente e apresentadora dá notícia que ninguém quer receber: «O cancro voltou»

Elsa Raposo está novamente a enfrentar um cancro. Um ano depois de ter partilhado a sua luta contra um cancro da pele, a ex-concorrente da Quinta das Celebridades, de 61 anos, recorreu às redes sociais para falar sobre o seu estado de saúde.

«Bom dia, o cancro voltou a bater à porta após um ano. Não é uma boa notícia, mas é uma partilha de aviso para todos terem atenção», começou por escrever, numa publicação feita no Facebook, onde surge deitada na cama, de sorriso no rosto.

Sem adiantar grandes detalhes sobre o estado da doença, Elsa Raposo anunciou que vai ser operada no início de 2026. «A cirurgia vai acontecer em janeiro. Esperança sobra do meu peito... Um misto de emoções. Deixo aqui um sorriso porque vou ultrapassar isto da melhor forma. Um abraço para todos», disse.