Élvio Santiago faz transplante capilar e surge irreconhecível! Veja as imagens do novo look

Élvio Santiago, ex-concorrente do Dilema e cantor de música ligeira portuguesa, surpreendeu os seguidores ao revelar o seu novo visual. O artista submeteu-se a um transplante capilar e já partilhou nas redes sociais várias imagens que mostram o resultado da transformação.

Recentemente, Élvio voltou a exibir o seu renovado visual ao celebrar o Carnaval, partilhando fotos festivas no Instagram. A transformação tem gerado grande curiosidade, com os seguidores atentos a cada atualização do cantor sobre esta nova fase da sua vida.

Recorde que no dia 6 de janeiro de 2023, antes da sua participação no Dilema, Élvio Santiago esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI, para contar a sua história de vida.

O ex-concorrente é fruto de uma família disfuncional e foi adotado aos 3 meses de vida.

Élvio falou também do início da sua carreira na música ligeira portuguesa, que começou a ouvir o seu nome ser referido, mas muito pelo gozo.