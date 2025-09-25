Lia Tchissola está grávida e as fotos do anúncio estão a comover a internet

Elyani Tchissola vai ser mãe pela segunda vez. A novidade foi partilhada pela ex-concorrente do Love on Top esta quinta-feira, 25 de setembro, através do Instagram, onde surpreendeu os seguidores com um anúncio carregado de emoção: “Entrelaçámo-nos em silêncio, fundimo-nos em essência, em fé e em cicatriz. E desse lugar profundo, Deus nos deu o nosso milagre, o nosso arco-íris”, começou por escrever Lia, surgindo nas imagens ao lado do namorado, Brian, e exibindo o avançado estado da gestação.

A jovem deixou ainda palavras de gratidão e fé: “Obrigada, meu Deus, por me escolher outra vez. E perdoa-me por ter duvidado de Ti. Obrigada, meu bebé, por me transformares antes mesmo de te conhecer. E por me curares de uma dor da qual achei que nunca seria capaz de recuperar. Já sentimos tanto amor por ti…”, acrescentou.

Recorde-se que Lia já é mãe de Kehlani. Agora, vive novamente a alegria da maternidade, partilhando com os fãs um momento de grande felicidade e renovação.

Veja aqui as imagens do anúncio: