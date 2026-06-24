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Depois de perder 8kg em dois meses, Carolina Nunes mostra-se em biquíni

Carolina Nunes, ex-concorrente do Big Brother 2024, voltou a dar que falar nas redes sociais ao exibir a sua nova forma física em biquíni, num registo elegante que rapidamente chamou a atenção dos seguidores.

Recorde-se que a jovem de 23 anos revelou o ano passado sobre ter passado por uma transformação física significativa, tendo perdido cerca de oito quilos em apenas dois meses. Segundo contou aos fãs, todo o processo aconteceu sem recurso a exercício físico.

Foi através dos stories do Instagram, que Carolina Nunes explicou detalhadamente como conseguiu atingir os resultados, destacando o acompanhamento nutricional como peça-chave. “Vou falar sobre a minha transformação e como eu consegui perder 8 quilos em dois meses”, começou por dizer.

“Quando eu decidi que queria perder peso, procurei a Marta (nutricionista) e fui 100% sincera: eu não quero ginásio, não quero fazer exercício físico, não tenho paciência, não quero. Ela fez um plano top, muita gente pergunta se passei fome, não, não passei”, explicou.

A jovem acrescentou ainda que muitas pessoas confundem restrição alimentar com fome real, sublinhando que o plano foi totalmente adaptado às suas necessidades. “Eu acho que as pessoas que estão a fazer dietas ou planos alimentares muitas vezes confundem o passar fome com o que me apetece neste momento. O plano foi 100% personalizado para mim”, referiu.

Carolina Nunes terminou a partilha mostrando o antes e depois da sua transformação, afirmando que espera que a sua experiência possa servir de motivação para outras pessoas que procuram mudar o seu estilo de vida.

Veja a sua incrível transformação na galeria acima.