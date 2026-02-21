O que se come na Gala de aniversário da TVI? Esta é a ementa dos famosos no Casino Estoril

A TVI celebra o seu 33.º aniversário com uma gala especial no emblemático Casino Estoril, reunindo rostos da estação, parceiros e convidados numa noite marcada pelo glamour e pela celebração da história do canal. Além do espetáculo e dos momentos de homenagem, a ementa cuidadosamente preparada foi um dos pontos altos da noite.

Afinal, o que se come na Gala de aniversário da TVI?

O menu escolhido para assinalar a data combinou tradição e sofisticação, com sabores bem portugueses e apresentação elegante.

A refeição começou com um creme de espargos selvagens com lascas de presunto, uma entrada leve e aromática, onde a suavidade dos espargos contrastou com a intensidade salgada do presunto.

Seguiu-se o prato principal: presa de porco preto confitada em carvão, acompanhada por migas de tomate seco e legumes da estação.

Para terminar, a sobremesa conquistou os mais gulosos: fondant de chocolate com coulis de framboesa. O contraste entre o interior cremoso do chocolate e a acidez delicada da framboesa proporcionou um final equilibrado para a refeição.

Uma celebração com sabor a história

Ao longo de 33 anos, a TVI afirmou-se como uma das principais estações televisivas do país, marcando gerações com informação, entretenimento e ficção nacional. A gala no Casino Estoril não é apenas um momento de festa, mas também de reconhecimento de um percurso feito de desafios, conquistas e reinvenção constante.

NÃO PERCA: Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI