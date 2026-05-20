Ex-concorrente do Big Brother faz partilha surpreendente e deixa duras críticas: «Vocês vão-me odiar por dizer isto»

Foi através de um vídeo publicado no Instagram que Érica Reis, ex-concorrente do Big Brother 2025, deixou uma opinião sem filtros sobre o universo das influencers em Portugal. «Vocês vão-me odiar por dizer isto», começou por dizer, antes de explicar que sente existir um grande contraste entre a forma como os criadores de conteúdo comunicam nos Estados Unidos e em Portugal.

A influencer, que trabalha também como gestora de redes sociais com outras criadoras de conteúdos americanas, considera que muitas influencers portuguesas continuam presas a uma estética demasiado perfeita e pouco realista, algo que, na sua perspetiva, já deixou de funcionar junto do público internacional. «Já estamos longe dessa ideia (…) acho que estão a fazer tudo errado», afirmou.

Na descrição do reel, Érica Reis aprofundou ainda mais o desabafo: «A estética da influencer perfeita, com a vida perfeita e o conteúdo perfeito, já não funciona há muito tempo. Mas, para quem vive entre os Estados Unidos e Portugal, sinto que as influencers em Portugal estão a viver no passado, no ano de 2017, quando conteúdo perfeito ainda era uma coisa que inspirava».

A jovem reforçou ainda que, atualmente, o público procura cada vez mais autenticidade nas redes sociais: «Pessoas verdadeiras, as que estão a ver o conteúdo, querem ver erros, processos, pessoas reais e não o teu pequeno-almoço perfeito. Quem ainda continua a vender perfeição está a vender o que já ninguém compra».

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