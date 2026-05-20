Foi concorrente de um reality show e agora explica como é que influencers podem faturar mais nas redes sociais

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

15:20
Luzia faz pergunta implacável a Catarina: «Se soubesses que não saías se...» - Big Brother
05:10

Luzia faz pergunta implacável a Catarina: «Se soubesses que não saías se...»

15:20
«Parecias um camião desgovernadíssimo»: João Ricardo volta à carga contra Catarina - Big Brother
05:10

«Parecias um camião desgovernadíssimo»: João Ricardo volta à carga contra Catarina

15:12
«Tive a capacidade de pedir desculpa»: Bruno volta a falar sobre a polémica com Ana - Big Brother
05:53

«Tive a capacidade de pedir desculpa»: Bruno volta a falar sobre a polémica com Ana

15:12
João Ricardo elogia postura de Bruno com Pedro Jorge: «Gosto desse poder de encaixe» - Big Brother
05:53

João Ricardo elogia postura de Bruno com Pedro Jorge: «Gosto desse poder de encaixe»

15:09
João Ricardo sai em defesa de Sara e 'ataca' Catarina: «Eu tinha vergonha de ser mentiroso!» - Big Brother
03:14

João Ricardo sai em defesa de Sara e 'ataca' Catarina: «Eu tinha vergonha de ser mentiroso!»

14:37
«Dou-lhe um ombro amigo»: Bruno Simão fala com «carinho» de Liliana - Big Brother
03:32

«Dou-lhe um ombro amigo»: Bruno Simão fala com «carinho» de Liliana

14:21
Com ironia, Voz pronuncia-se e deixa todos boquiabertos. O momento vaideixá-lo a rir - Big Brother
02:55

Com ironia, Voz pronuncia-se e deixa todos boquiabertos. O momento vaideixá-lo a rir

14:11
«Não vou passar o dia inteiro a falar contigo»: Sara e João Ricardo têm conversa franca - Big Brother
06:29

«Não vou passar o dia inteiro a falar contigo»: Sara e João Ricardo têm conversa franca

13:52
Liliana recorda o famoso «copo no olho» de Catarina Miranda e a reação de Afonso surpreende - Big Brother
04:12

Liliana recorda o famoso «copo no olho» de Catarina Miranda e a reação de Afonso surpreende

13:39
Discussão forte e feia entre Liliana e Afonso arrastou Zé e Jéssica Vieira para a conversa - Big Brother
01:55

Discussão forte e feia entre Liliana e Afonso arrastou Zé e Jéssica Vieira para a conversa

12:45
«Vivi com um ator oito meses»: Bruno Simão faz revelação e não vai acreditar quem é a celebridade - Big Brother
01:59

«Vivi com um ator oito meses»: Bruno Simão faz revelação e não vai acreditar quem é a celebridade

12:01
Contra tudo e todos, Sara arrasa Catarina: «às vezes não se lava» - Big Brother
05:47

Contra tudo e todos, Sara arrasa Catarina: «às vezes não se lava»

11:58
Sara não perdoa «língua afiada» de Bruno e lança farpas - Big Brother
03:17

Sara não perdoa «língua afiada» de Bruno e lança farpas

11:55
Ao rubro. Leandro e Sara não se entendem por nada: «Anormal» - Big Brother
03:49

Ao rubro. Leandro e Sara não se entendem por nada: «Anormal»

11:41
Começou bem mas acabou mal. "Flirt" entre Sara e João Ricardo acaba em troca de farpas - Big Brother
03:46

Começou bem mas acabou mal. "Flirt" entre Sara e João Ricardo acaba em troca de farpas

11:35
De mãos dadas. Sara e Luzia mostram-se como nunca as viu e o final surpreende - Big Brother
02:42

De mãos dadas. Sara e Luzia mostram-se como nunca as viu e o final surpreende

11:29
Oca como um coco. Ana reage a insinuações de Sara e o caos instala-se - Big Brother
03:25

Oca como um coco. Ana reage a insinuações de Sara e o caos instala-se

11:26
Tensão sem fim. Sara não perdoa Afonso e atira: «Já ninguém o quer» - Big Brother
02:30

Tensão sem fim. Sara não perdoa Afonso e atira: «Já ninguém o quer»

11:24
Ironia de Sara deixa Marisa Susana ao rubro: «Não a suportava» - Big Brother
03:13

Ironia de Sara deixa Marisa Susana ao rubro: «Não a suportava»

11:20
Sara não perdoa Liliana e compara-a a um limão: «Pequenino e azedo» - Big Brother
02:36

Sara não perdoa Liliana e compara-a a um limão: «Pequenino e azedo»

11:17
O discurso de Nufla que deixa qualquer um a rir: «Deus me livre...» - Big Brother
02:40

O discurso de Nufla que deixa qualquer um a rir: «Deus me livre...»

11:14
«Pode vir a apodrecer»: Sara aproveita dinâmica para confrontar Pedro Jorge - Big Brother
01:57

«Pode vir a apodrecer»: Sara aproveita dinâmica para confrontar Pedro Jorge

11:11
Acusações a Catarina Miranda deixam Afonso sem papas na língua e o motivo vai deixá-lo chocado - Big Brother
04:46

Acusações a Catarina Miranda deixam Afonso sem papas na língua e o motivo vai deixá-lo chocado

10:51
Clima tenso pela manhã. Ana e Leandro pegam-se: «Não tens moral» - Big Brother
01:31

Clima tenso pela manhã. Ana e Leandro pegam-se: «Não tens moral»

10:06
Concorrentes acordam de forma inédita e o inesperado acontece - Big Brother
04:46

Concorrentes acordam de forma inédita e o inesperado acontece

Acompanhe ao minuto

Foi concorrente de um reality show e agora explica como é que influencers podem faturar mais nas redes sociais

Foi concorrente de um reality show e agora explica como é que influencers podem faturar mais nas redes sociais - Big Brother

Depois da participação no Big Brother 2025, esta ex-concorrente continua a apostar no digital e tem partilhado vários conteúdos ligados ao universo das redes sociais. Entre dicas para influencers e vídeos sobre a sua rotina profissional, a jovem mostra agora uma nova fase da sua vida.

Érica Reis está a dar que falar nas redes sociais, graças aos conteúdos que tem publicado sobre o mundo do digital e da criação de conteúdos. A ex-concorrente do Big Brother 2025, que divide atualmente a sua vida entre Portugal e New Jersey, trabalha na gestão de redes sociais de marcas de beleza e decidiu partilhar alguns conselhos para quem quer crescer enquanto influencer.

Num dos vídeos publicados no seu Instagram, Érica revelou quatro aspetos que considera fundamentais para que as marcas consigam encontrar influenciadores para campanhas publicitárias.

«4 coisas importantes para influencers terem em mente e começar a fazer porque, além de ser influencer, também trabalho por parte de marcas à procura de influencers e reparo no seguinte», começou por escrever. Enumerou os pontos que considera essenciais: «1. Localização na bio; 2. Email na bio; 3. Palavras-chave sobre o conteúdo; 4. Fotos profissionais e com personalidade».

Segundo a jovem, estes pequenos detalhes podem fazer toda a diferença para aumentar a visibilidade nas redes sociais e facilitar o contacto de marcas interessadas em futuras parcerias.

Reality em direto?
TORNE-SE PREMIUM

Veja aqui:

Além das dicas para criadores de conteúdo, Érica Reis mostrou também um pouco da sua rotina diária enquanto gestora de redes sociais. Num outro reel, a ex-concorrente partilhou momentos da sua manhã de trabalho remoto nos Estados Unidos, revelando parte do seu quotidiano profissional a partir de casa.

Veja aqui:

Recorde-se que, recentemente, a jovem deu que falar após criticar a forma como muitas influencers portuguesas comunicam nas redes sociais. Na altura, defendeu que a estética “perfeita” já não funciona junto do público e afirmou que muitas criadoras de conteúdo nacionais «estão a viver no passado».

Natural de Almada, Érica emigrou para os Estados Unidos ainda bebé, com apenas quatro meses, mas continua bastante ligada a Portugal. Nas redes sociais, já revelou que adora o estilo de vida português e que gosta de aproveitar o tempo no nosso país para ir ao shopping ou tomar café junto à praia.

Relacionados

Ex-concorrente do Big Brother faz partilha surpreendente e deixa duras críticas: «Vocês vão-me odiar por dizer isto»

Piscina, estética moderna e muito luxo: Ex-apresentadora da TVI mostra nova casa de sonho

Apaixonaram-se num reality e ainda estão juntos: Os casais mais improváveis que ninguém esperava

Entrou no Secret Story com a irmã gémea e teve duas filhas gémeas que são uns amores
Temas: Érica Reis Big Brother

Fora da Casa

O que é feito do vencedor de realities mais polémico de sempre? Mostramos-lhe tudo

O que é feito do vencedor de realities mais polémico de sempre? Mostramos-lhe tudo

Há 7 min
Aos beijos, Sofia Sousa declara-se publicamente ao companheiro. E deixa um recado: «Meu esposo...»

Aos beijos, Sofia Sousa declara-se publicamente ao companheiro. E deixa um recado: «Meu esposo...»

Há 32 min
Ainda se lembra de Érica Reis? Veja como está a ex-concorrente do Big Brother que agora tem uma nova vida

Ainda se lembra de Érica Reis? Veja como está a ex-concorrente do Big Brother que agora tem uma nova vida

Há 58 min
Ex-concorrente do Big Brother faz partilha surpreendente e deixa duras críticas: «Vocês vão-me odiar por dizer isto»

Ex-concorrente do Big Brother faz partilha surpreendente e deixa duras críticas: «Vocês vão-me odiar por dizer isto»

Há 2h e 32min
Apaixonaram-se num reality e ainda estão juntos: Os casais mais improváveis que ninguém esperava

Apaixonaram-se num reality e ainda estão juntos: Os casais mais improváveis que ninguém esperava

Há 2h e 36min
Amor à prova de bala! Recorde os casais de Reality que ainda hoje se mantém juntos e mais apaixonados do que nunca

Amor à prova de bala! Recorde os casais de Reality que ainda hoje se mantém juntos e mais apaixonados do que nunca

Há 3h e 20min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Tiago vive reencontro «tão esperado» e Eva não contém a emoção. O vídeo já está viral

Tiago vive reencontro «tão esperado» e Eva não contém a emoção. O vídeo já está viral

Hoje às 10:53
Muito aflita e quase em lágrimas: As imagens de Eva ao perceber que “fez asneira” com Tiago

Muito aflita e quase em lágrimas: As imagens de Eva ao perceber que “fez asneira” com Tiago

20 abr, 10:40
Tragédia no mundo dos realities: Concorrente obrigado a amputar perna após acidente grave

Tragédia no mundo dos realities: Concorrente obrigado a amputar perna após acidente grave

Ontem às 09:50
Stavros Floros

Stavros Floros

Ontem às 09:50
Marco Costa mostra prato feito para a filha e acaba criticado: «Na minha casa, cozinho como quero»

Marco Costa mostra prato feito para a filha e acaba criticado: «Na minha casa, cozinho como quero»

Ontem às 16:31
Ver Mais

Notícias

Cristina Ferreira celebra nova conquista e abre as portas a um detalhe muito pessoal nunca antes partilhado

Cristina Ferreira celebra nova conquista e abre as portas a um detalhe muito pessoal nunca antes partilhado

Há 3 min
O que é feito do vencedor de realities mais polémico de sempre? Mostramos-lhe tudo

O que é feito do vencedor de realities mais polémico de sempre? Mostramos-lhe tudo

Há 7 min
Aos beijos, Sofia Sousa declara-se publicamente ao companheiro. E deixa um recado: «Meu esposo...»

Aos beijos, Sofia Sousa declara-se publicamente ao companheiro. E deixa um recado: «Meu esposo...»

Há 32 min
Foi concorrente de um reality show e agora explica como é que influencers podem faturar mais nas redes sociais

Foi concorrente de um reality show e agora explica como é que influencers podem faturar mais nas redes sociais

Há 55 min
Ex-concorrente do Big Brother faz partilha surpreendente e deixa duras críticas: «Vocês vão-me odiar por dizer isto»

Ex-concorrente do Big Brother faz partilha surpreendente e deixa duras críticas: «Vocês vão-me odiar por dizer isto»

Há 2h e 32min
Ver Mais Notícias

Opinião

Marcia Soares arrasa Pedro: «Vai fazer com que a máscara dele caia (…) é levado ao colo (…) papel de vítima»

Marcia Soares arrasa Pedro: «Vai fazer com que a máscara dele caia (…) é levado ao colo (…) papel de vítima»

Hoje às 01:23
Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

Fábio reage a choro de Liliana e deixa todos a rir em estúdio

14 mai, 19:19
Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

Catarina Miranda faz promessa surpreendente em direto: «Amanhã vou mandar um avião»

13 mai, 19:52
Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

Cinha Jardim sobre aproximação de Nufla a Pedro Jorge: «Ela agarrou um osso para roer durante o programa»

13 mai, 00:14
«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

«Ficou preso dentro de uma caixa»: Leomarte comenta prestação de Leandro

11 mai, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Ninguém estava à espera disto, mas aconteceu: Extra arranca de forma inédita e inesperada
01:14

Ninguém estava à espera disto, mas aconteceu: Extra arranca de forma inédita e inesperada

Hoje às 00:14
Saiu apaixonado? Primeiras palavras de Ricardo João após ser expulso são para uma mulher especial
02:49

Saiu apaixonado? Primeiras palavras de Ricardo João após ser expulso são para uma mulher especial

Ontem às 09:11
Liliana e Pedro Jorge protagonizam momento que fica na história dos realities. Todas as imagens
02:28

Liliana e Pedro Jorge protagonizam momento que fica na história dos realities. Todas as imagens

Ontem às 08:54
Sara desabafa com Ricardo João: «Nesta casa eu não quero dar palco aos outros»
09:14

Sara desabafa com Ricardo João: «Nesta casa eu não quero dar palco aos outros»

17 mai, 13:41
Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»
02:28

Liliana chora ao desabafar sobre polémica com Zé: «Quero começar do zero»

12 mai, 15:35
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Voz dá desafio muito especial aos concorrentes, que vai surpreender tudo e todos
03:55

Voz dá desafio muito especial aos concorrentes, que vai surpreender tudo e todos

Ontem às 23:54
«Controlar a impulsividade e agressividade»: Bruno faz uma partilha sobre a evolução pessoal e assume-se orgulhoso
03:32

«Controlar a impulsividade e agressividade»: Bruno faz uma partilha sobre a evolução pessoal e assume-se orgulhoso

Ontem às 20:22
Implacável com Catarina, Sara "arrasa" a colega: «Não vejo verdade nenhuma...»
12:20

Implacável com Catarina, Sara "arrasa" a colega: «Não vejo verdade nenhuma...»

Ontem às 20:12
Luzia não hesitou e escolheu a porta do orgulho: «Nunca mostrei aquilo que não sou»
02:52

Luzia não hesitou e escolheu a porta do orgulho: «Nunca mostrei aquilo que não sou»

Ontem às 20:07
Ana e Liliana não se entendem e as palavras são duras: «Não está preparada, não tem cabeça para estar aqui»
01:59

Ana e Liliana não se entendem e as palavras são duras: «Não está preparada, não tem cabeça para estar aqui»

Ontem às 20:02
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

“Eu adorava ter coragem”: Maria Botelho Moniz abre o coração e surpreende com convite

Ontem às 14:57
Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

Ana Barbosa: "Volto a dizer 'sim'"

17 mai, 18:50
Bruna Gomes fala sobre Bernardo Sousa: "Às vezes, assusta"

Bruna Gomes fala sobre Bernardo Sousa: "Às vezes, assusta"

17 mai, 09:56
Em partilha rara, Kina revela rosto de um dos filhos... e fica em "lágrimas"!

Em partilha rara, Kina revela rosto de um dos filhos... e fica em "lágrimas"!

16 mai, 17:21
Com Soraia Moreira, Daniel Guerreiro anuncia: "Esta decisão já vinha pensada há algum tempo. Claro que criei expetativas, é normal"

Com Soraia Moreira, Daniel Guerreiro anuncia: "Esta decisão já vinha pensada há algum tempo. Claro que criei expetativas, é normal"

16 mai, 10:46
Ver Mais Outros Sites