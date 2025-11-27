Internada no hospital, Érica Silva recebe visita (e presente) de ex-concorrente improvável

Ex-Casa dos Segredos recorre a intervenção estética e fica deformado: as imagens são impressionantes

Lembra-se de Érica Silva? A ex-concorrente furacão arrasa com fotos escaldantes. Veja aqui

Érica Silva está internada. A notícia foi avançada pela própria, que partilhou uma fotografia sua, numa enfermaria de hospital, em que surge de bata e deitada na cama. No entanto, a ex-concorrente do Secret Story recebeu uma visita muito especial... e improvável!

Nos stories do Instagram, Érica partilhou uma fotografia onde surge com um ursinho de peluche na mão. «Tive uma visita... de um madeirense. Adivinhem quem?», escreveu na partilha.

A ex-concorrente falava de Diogo Afonso, ex-concorrente do Secret Story 8. O conterrâneo da madeirense decidiu fazer-lhe uma visita e levou-lhe um presente. «Vim visitar a 'entremelada' e trouxe-lhe um ursinho porque sou fofinho», escreveu Diogo, na legenda da partilha que fez nos stories do Instagram.

Pode ver tudo aqui: