Exclusivo! Érica Silva comenta prestações e não deixa nada por dizer: «Tinha umas cuequinhas sujas para lavar...»

Érica Silva marcou presença na passada gala do Secret Story - Desafio Final. A ex-concorrente de reality shows conversou com o Digital da TVI e comentou tudo sobre o jogo e os concorrentes.

A ex-jogadora começou por afirmar que gostaria de entrar dentro da casa do Desafio Final! Relembre-se de que Érica Silva foi concorrente do último Desafio Final transmitido pela TVI em 2024, no qual se sagrou vencedor Bruno Savate.

«Sempre disponível. Eu costumo dizer que onde há nariz há palhaço. Hoje vim assistir a uma gala. Vim à lavandaria da Malveira porque eu tinha umas cuequinhas sujas para lavar. As minhas não são porque não estão sujas, talvez umas cuequinhas a lavar do João Ricardo, até com a Vânia, uma Joana Sobral, uma Inês», referiu.

Questionada acerca da prestação de Joana Diniz, Érica não tardou em lançar a farpa: «Não sei de quem estás a falar, desculpa», respondeu.

Já sobre Vânia Sá, teve muito a dizer: «Estou a achar a prestação da Vânia uma bomba. Ela entrou bem mas depois teve aquele 'frente a frente' que fez relembrar muito o passado, até comigo. Ela é a jogadora mais à antiga dentro do reality show. Podem dizer o que quiserem, mas é isso que as pessoas gostam de ver. As pessoas adoram ver isto, os reality shows à antiga».

Para Érica Silva, o melhor jogador da casa é a Iury: «Consegue com um sorriso desmontar o jogo das outras pessoas».