Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

09:38
É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

É oficial: Já sabemos a data de estreia do Secret Story e contamos-lhe tudo

12:03
Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

Reviravoltas inesperadas e segredos inconfessáveis: Isto é tudo o que já se sabe sobre o novo Secret Story

16:57
Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

Separado de Jéssica Galhofas, Francisco Vale mostra transformação impressionante

12:38
Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»
05:13

Bruno Savate arrasa jogo de Renata no Secrey Story: «Via o Diogo a ser atacado por ti»

11:35
Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»
02:26

Pai de Gonçalo surpreende Margarida e deixa-a em lágrimas: «É a menina que eu não tive»

11:32
Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família
00:50

Margarida, ex-concorrente do «Secret Story», esclarece afastamento da família

11:28
Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»
01:23

Margarida revela novidades após a experiência avassaladora do «Secret Story»: «Foi um choque de realidade!»

11:24
O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!
00:59

O que é feito da Margarida e do Gonçalo do «Secret Story»? Casal tem novidades!

15:39
Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?
02:58

Rita Almeida e Marcelo Palma já têm planos para o futuro. Será que o casamento faz parte?

15:37
Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»
04:03

Marcelo faz revelação: «O meu pai convidou a Rita para trabalhar na agência (funerária)»

15:35
Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»
02:13

Rita e Marcelo fazem revelação inédita que envolve outra ex-concorrente: «Essa história é incrível…»

15:33
Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo
02:32

Qual o segredo do sucesso da relação de Rita e Marcelo? Ex-concorrentes do Secret Story contam tudo

15:31
Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»
01:21

Inédito! Rita e Marcelo falam sobre separação dos amigos Jéssica e Afonso: «Acho que foi…»

15:29
Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»
02:26

Rita recorda missão em que teve de recusar pedido de namoro de Marcelo: «Para mim foi o pior…»

15:26
Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz
01:28

Rita Almeida e Marcelo Palma: Um amor atribulado que nasceu no Secret Story e teve um final feliz

16:45
«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

«Não queres ir para a casa?» Cristina Ferreira confronta Daniela Santos em direto e a resposta deixa todos a rir

16:28
Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

15:48
Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende
06:00

Daniela Santos voltaria a entrar na casa? A resposta surpreende

10:16
Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»
01:21

Cláudio Ramos arrasa! Daniela Santos: «Este homem é um talento!»

10:13
Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos
02:14

Hilariante! Cristina Ferreira e Cláudio Ramos aventuram-se na dançar com Daniela Santos

19:29
Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

Quase toda a gente já viu. Este vídeo de Miguel Vicente está viral e já tem mais do que 2 milhões de visualizações

17:12
Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

Há um vídeo de Liliana Filipa que está a fazer tremer a internet! Veja aqui as curvas de que todos falam

17:05
Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

Liliana Filipa aproveita férias em Sesimbra com família e arrasa em fotos sensuais

10:24
Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente

Vanessa Ferreira orgulhosa das suas curvas de grávida e revela detalhe surpreendente

19:35
Inês Morais vive férias de sonho após vitória no Desafio Final... e está muito bem acompanhada!

Inês Morais vive férias de sonho após vitória no Desafio Final... e está muito bem acompanhada!

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa

Há algo que une estes dois ex-concorrentes do Secret Story e envolve a sua vida amorosa - Big Brother

Descubra o que une Érica Silva e Zé Miguel, ambos ex-concorrentes do Secret Story.

Érica Silva continua a ser um dos nomes mais marcantes da história dos reality shows em Portugal. Em 2024, a madeirense voltou a entrar na casa mais vigiada do País, desta vez no “Big Brother – Desafio Final”, conduzido por Cláudio Ramos, reforçando o título de portuguesa que mais vezes participou em reality shows.

A estreia em 2013

A primeira aventura de Érica Silva aconteceu em 2013, quando tinha apenas 24 anos. Na altura, a TVI estreava a quarta edição da “Casa dos Segredos”, apresentada por Teresa Guilherme. Com o segredo controverso — “Mantenho uma lista de todas as pessoas com quem me envolvi sexualmente” —, a concorrente rapidamente se destacou e tornou-se protagonista de vários confrontos e momentos intensos que ficaram para a história do formato.

Na final, Érica Silva conquistou o quarto lugar, numa edição vencida por Luís Nascimento. O pódio foi ainda ocupado por Sofia Sousa (vice-campeã) e Diogo Marcelino (terceiro lugar), enquanto Joana Diniz ficou-se pela quinta posição.

O paralelo com Zé Miguel

Curiosamente, a madeirense partilha semelhanças com outro concorrente que marcou os primórdios dos reality shows em Portugal: Zé Miguel, da primeira edição da “Casa dos Segredos”, há já 15 anos. Também ele entrou no programa com um segredo relacionado com a sua vida amorosa — “Já tive mais de 250 relacionamentos”.

Apesar do peso do segredo, Zé Miguel destacou-se por manter uma postura tranquila e pouco polémica dentro da casa, construindo amizades duradouras, como a que mantém com António, vencedor da edição. Até hoje, os dois continuam próximos, chegando a passar férias juntos.

No passado dia 28 de agosto, Zé Miguel foi um dos convidados do "Dois às 10", onde recordámos a sua surpreendente trajetória. Depois da sua participação no reality show, tornou-se autarca e mantém-se no cargo há 11 anos, depois de vencer as eleições locais.

Veja, em baixo, um vídeo da sua entrevista. 

 

Na sua página pessoal do Instagram, Zé Miguel costuma partilhar registos seus com a filha, mostrando ser um verdadeiro pai babado. 

 

 

A marca de Érica Silva 

Ao longo da última década, Érica Silva consolidou-se como uma figura incontornável dos reality shows da TVI, acumulando participações que a tornam numa verdadeira veterana do género. O seu percurso continua a alimentar memórias e a conquistar fãs, provando que, para muitos, o “jogo” não acaba com o fecho da casa mais famosa do País.

Recorde, no vídeo em baixo, um dos momentos mais tensos protagonizados por Érica Silva no "Big Brother 2024" em confronto aceso com Patrícia Silva. 

 

Em cima, recorde as galerias de fotografias, que preparámos para si.

