«Finalmente»: Ex-concorrentes põem fim a rumores e assumem namoro com beijo apaixonado

Este concorrente do Big Brother é DJ e tem uma marca que o distingue

Ainda se lembra de Érica Reis? Veja como está a ex-concorrente do Big Brother que agora tem uma nova vida

Os rumores de uma possível relação eram muitos e Érica tratou de os confirmar da forma mais inesperada. A ex-concorrente do Big Brother 2025 colocou fim às especulações com um beijo na boca de Tomé, captado no meio de um vídeo que aparentava ser um simples passeio em família.

A cumplicidade entre os dois era já evidente nas redes sociais desde o fim do programa, mas as suspeitas intensificaram-se quando Tomé viajou até aos Estados Unidos ao lado de Érica, apresentada até então apenas como amiga. A partir daí, os seguidores não largaram o assunto e com razão.

O vídeo que confirmou o romance não deixou margem para dúvidas: Érica e Tomé estão juntos e o que começou como uma amizade dentro da casa mais famosa de Portugal transformou-se em namoro.