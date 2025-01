Não viu ontem a estreia do Secret Story – Desafio Final? Isto é tudo o que precisa de saber!

Chegou a hora de nomear! Veja como foram as primeiras nomeações do Desafio Final

O Secret Story – Desafio Final estreou esta quarta-feira com um leque de concorrentes surpreendente, dois capitães convidados e uma casa cheia de segredos por desvendar. Mas se não viu a estreia, não se preocupe! Contamos-lhe tudo o que precisa de saber.

Capitães convidados de peso

No Secret Story - Desafio Final, há uma mudança. Nesta edição, há dois capitães de equipa, dois mestres de jogo é o grande segredo dos dois. Nenhum dos outros concorrentes pode desconfiar que é este o segredo de ambos.

David Diamond foi o primeiro residente do Secret Story - Desafio Final. Teresa Silva também está no Secret Story - Desafio Final e o seu papel é preponderante. Ambos são convidados, não concorrentes, ainda que o grupo não saiba de nada.

Concorrentes explosivos

Esta edição conta com 15 concorrentes que prometem dar (muito) que falar. Entre Dilema, Big Brother e Secret Story, estes vão ser os protagonistas, divididos em duas equipas (vermelha chefiada por Teresa Silva e amarela chefiada por David Diamond).

Vermelha - Daniela Santos (Dilema), Tiago Rufino (SS7), David Maurício (BB2024), Flávia Monteiro (Nufla – SS8), Patrícia Carvalho (SS8), Cláudio Alegre (SS6) e Catarina Esparteiro (BB2023).

Amarela - Joana Diniz (SS4), Inês Morais (BB2024), Gabriel Sousa (BB2024), Iury Mellany (BB2020), Nuno Jesus (SS6), Rita Almeida (SS8), Afonso Lopes (SS8) e Ossman Idrisse (BB2023).

Segredos da casa e da Voz e prémio final

No Secret Story - Desafio Final, foram reveladas algumas surpresas. Cláudio Ramos e a Voz anunciaram que nesta edição vai haver um segredo por desvendar todas as semanas, e vai haver também sempre um cúmplice diferente que não pode ser descoberto.

Mas ainda há mais, a Voz vai ter um segredo. Este segredo deverá ser descoberto pelos concorrentes em jogo. Importa ainda referir que o prémio final será de 20 mil euros.

Rivalidade fora da casa

No Secret Story - Desafio Final, Daniela Santos e Joana Diniz juntaram-se no ringue para disputar o primeiro duelo desta edição.

Assim que Joana entrou na sala, ambas ficaram ligeiramente irritadas e Cláudio Ramos e a Voz conseguiram perceber a tensão entre as duas.

Ambas as concorrentes revelaram que já foram amigas, mas que já não se falam há três anos, «por coisas pessoais», ainda que não tivessem entrado em detalhes sobre os reais motivos da zanga.

Primeiras nomeações

A equipa amarela nomeou no confessionário e a equipa vermelha nomeou na sala. Todos nomearam um concorrente da sua equipa e outro da equipa adversária. Os capitães foram ao confessionário só para desviar as atenções, já que como não são concorrentes também não nomeiam nem podem ser nomeados.

Importa referir que Afonso ficou nomeado diretamente logo assim que entrou, por decisão dos concorrentes em jogo.

Polémicas na primeira cadeira quente

Flávia e Ruben - Um dos assuntos mais marcantes da cadeira quente foram as revelações de Flávia sobre Ruben: «Ele admitiu que me achava que me achava piada e aconteceram certo tipo de situações (…) Não é preciso haver faixa de sinal de consentimento, porque há certo tipo de movimento que a gente consegue fazer que é só esticar os lençóis e está feito», revelou, deixando todos de boca aberta.

Rita e Patrícia – Também Rita e Patrícia protagonizaram um momento polémico, quando Rita revelou que Patrícia perguntou à irmã dela se ficava bem com Marcelo, algo que Rita não gostou. Patrícia explicou que tudo não passou de uma brincadeira que até começou da parte da família de Marcelo, enquanto este ainda estava dentro da casa.

David Diamond e Tiago Rufino – Ainda durante a gala, David Diamond mostrou-se incomodado com Tiago Rufino, por ter mexido no seu casaco e comido os rebuçados que lá estavam. Na cadeira quente, o concorrente voltou a frisar que não achou «normal», Tiago pediu desculpa, mas disse que também não gostou da forma como David falou consigo.