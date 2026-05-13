Uma volta de 180 graus. A decisão de Eva Pais que mudou tudo: «Decidi voltar ao mesmo»

Depois de uns dias de férias em Málaga, ao lado da irmã, Eva Pais regressou a Portugal e passou por Lisboa esta terça-feira, dia 13 de maio. Foi precisamente aí que decidiu revisitar um momento muito especial do seu percurso.

A vencedora de Secret Story 10 voltou ao espelho onde tinha tirado uma fotografia antes de seguir para o casting do programa e recriou agora a imagem, já depois da vitória no reality show: «A primeira foto foi tirada em dezembro de 2025, a caminho do casting. E agora, passados cinco meses, decidi voltar ao mesmo espelho para recriar a foto», escreveu nas stories de Instagram.

A jovem acabou também por recordar os receios que sentia naquela altura, antes de entrar no programa que acabaria por mudar a sua vida: «Olhar para estas fotos hoje fez-me lembrar a Eva que achava impossível entrar na Casa dos Segredos e que acreditava que a aventura ficaria apenas pelos castings», confessou.

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Recorde-se que a participação de Eva Pais no programa da TVI ficou marcada não só pela vitória e pelo prémio de 100 mil euros, mas também pelo fim da relação com Diogo Maia, após a polémica traição com Ariana Miranda.