Roupas com valores acima dos 500 euros por peça. Este é o novo armário de luxo de Eva após vencer o Secret Story

Eva Pais está a aproveitar uns dias de descanso após vencer o reality. E o destino foi Málaga, Espanha, na companhia da irmã, Maryn. Mas os looks usados pela ex-concorrente da TVI foram o grande destaque das fotografias.

Desta vez, foi um conjunto cor-de-rosa da marca Just Cavalli que acabou por roubar atenções nas imagens partilhadas pela vencedora de Secret Story 10.

O look, composto por casaco e calças, pode ser encontrado na JM Concept Store e tinha originalmente um valor de 678 euros. No entanto, encontra-se atualmente com desconto e custa agora 406,80 euros.

Além do conjunto de luxo, Eva Pais surgiu também com vários acessórios da mesma loja online, incluindo uns chinelos da Just Cavalli avaliados em 75,50 euros e um boné da Karl Lagerfeld no valor de 89 euros.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, a jovem mostrou ainda alguns detalhes do hotel onde esteve hospedada, incluindo a vista privilegiada para a piscina e para a costa marítima. Veja tudo na galeria acima.

Depois da vitória no reality show da TVI e do polémico triângulo amoroso com Diogo Maia e Ariana Miranda, Eva Pais parece agora focada numa nova fase da vida, marcada por viagens, luxo e momentos de descontração.