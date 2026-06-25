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Seis meses para mudar tudo: Eva Pais revela transformação inédita após o Secret Story 10

Seis meses para mudar tudo: Eva Pais revela transformação inédita após o Secret Story 10 - Big Brother

Eva Pais inicia transformação física e prepara regresso ao atletismo.

A atleta e vencedora do Secret Story 10, Eva Pais, decidiu apostar numa transformação física e num regresso a hábitos mais equilibrados. A antiga concorrente revelou nas redes sociais que iniciou um projeto de seis meses com o objetivo de recuperar a melhor forma, melhorar a alimentação e preparar o regresso ao atletismo.

Num vídeo partilhado em formato reels, Eva Pais surge ao lado da nutricionista Joana Silva, explicando que procurou acompanhamento profissional para tornar o processo «mais leve, tranquilo e orientado».

«Hoje começa um projeto muito especial que vou partilhar convosco nos próximos seis meses. O objetivo é voltar a ter uma rotina alimentar saudável, voltar à minha melhor forma física e, sobretudo, preparar o regresso para o atletismo», começou por revelar.

A jovem confessou ainda que a participação num reality show teve impacto nos seus hábitos alimentares: «Na primeira consulta senti-me logo super à vontade. Falámos sobre a minha rotina atual e quais é que têm sido as minhas dificuldades, sobretudo agora neste pós-saída de reality show. Os hábitos alimentares foram um bocadinho por água abaixo», admitiu.

Segundo Eva, a avaliação inicial permitiu identificar o ponto de partida e adaptar um plano alimentar às suas necessidades, acompanhando de forma mais detalhada a evolução ao longo dos próximos meses.

A vencedora do Secret Story 10 mostrou-se satisfeita com o acompanhamento recebido e destacou a rapidez do processo: «O que eu mais gostei, além do profissionalismo e do à-vontade que senti com a Joana, foi realmente a rapidez. Passados dois dias tinha o plano alimentar no meu telefone», contou.

Além do plano personalizado, a atleta recebeu uma lista de compras para facilitar a organização das refeições, sugestões de saladas para os dias mais quentes e até recomendações de gelados adequados ao novo estilo de vida.

 

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De vencedora do Secret Story a DJ no Rock in Rio: Ex-concorrente surpreende todos

Há percursos que conseguem reinventar-se longe dos holofotes da televisão, mas sem nunca deixar de captar atenções. Foi precisamente isso que aconteceu com esta vencedora do Secret Story, que acaba de anunciar uma novidade que deixou os fãs surpreendidos.

Falamos de Eva Pais, que recorreu às redes sociais para revelar que vai marcar presença no Rock in Rio Lisboa, que decorre nos próximos dois fins de semana no Parque Tejo. Mas não será apenas mais uma espectadora do festival. Pelo contrário: vai subir ao palco numa atuação muito especial.

A novidade foi partilhada através de um vídeo publicado no Instagram, onde a jovem mostrou o entusiasmo por integrar um dos maiores eventos de música do país. A ex-concorrente revelou que será convidada do DJ Gamix e que a atuação está marcada para o próximo dia 20 às 16h.

Depois de se ter dado a conhecer ao grande público através da participação no “Secret Story” 10, onde conquistou a vitória e uma legião de seguidores, a carreira de Eva tem seguido novos caminhos e continua a surpreender os fãs com a sua versatilidade e capacidade de abraçar novos desafios. 

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Com esta participação no Rock in Rio Lisboa, Eva Pais acrescenta mais um momento relevante ao seu currículo e prepara-se para atuar perante milhares de pessoas num dos festivais mais emblemáticos do país.

A publicação rapidamente gerou reações dos seguidores, que encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e entusiasmo pela oportunidade. Agora, resta esperar pelo dia 20 para ver Eva Pais em ação ao lado de DJ Gamix, num dos palcos mais aguardados do festival.

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